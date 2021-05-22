Картина дня: дорогой отдых в Эстонии, дефицит поваров и история побега из тюрьмы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 мая.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4706 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 180, то есть 3,8% от общего количества. Читать далее...
Сбежавшие из Таллиннской тюрьмы мужчины использовали классические приемы, как в некоторых романах - они перепилили решетку и сбежали с помощью сделанной из простыней веревки. Читать далее...
С 17 по 23 мая портал Limon.ee в Нидерландах, следим за грандиозным песенным конкурсом Европы все вместе. Читать далее...
Неделю назад в Тапа произошла драка между британскими солдатами и местными жителями. Солдаты, судя по рассказам очевидцев, были в увольнительной и под градусом. После этого пошли сообщения от местных о том, что претензии к союзникам возникают не впервые. А через несколько дней в редакцию Virumaa Teataja прислали видео, которое открыло еще некоторые подробности субботнего происшествия. Читать далее...
Марек Сеэр уже больше месяца является лицом кампании по вакцинации от Covid-19 в Эстонии. Нелегкая ноша организации и публичной ответственности не должна сломать этого немногословного и конкретного медицинского руководителя, хотя стойкость и целеустремленность не уберегли его от необходимости извиняться за проколы, сопровождавшие появление возможности уколоться для лиц старше 16 лет. Читать далее...
Поскольку из-за коронаограничений в этом году многие жители Эстонии отдыхают на родине, наблюдается рост интереса к краткосрочной аренде квартир в летней столице, что в свою очередь привело к росту цен. Читать далее...
Поскольку с понедельника места общепита смогут принимать гостей не только на уличных террасах, но и во внутренних помещениях, и можно ожидать увеличения количества посетителей, сразу увеличился и спрос на поваров. По данным Кассы по безработице, сейчас предложений о работе гораздо больше, чем обычно. Читать далее...
После того как послу Эстонии во Франции и одному из наших самых опытных дипломатов Клайду Куллю было предъявлено подозрении в совершении уголовного преступления, он был отозван в четверг на основании подписанного президентом Керсти Кальюлайд решения. Пока Кулль продолжит свою работу на государственном посту в штаб-квартире МИДа. Читать далее...
Даже те, кто с трудом отличает тромбон от трубы, не скрывают своего недовольства тем, что правительство решило распустить представительные оркестры. Читать далее...