Картина дня: дорогой отдых в Эстонии, дефицит поваров и история побега из тюрьмы

В Эстонии прибавилось 180 зараженных, один человек скончался

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4706 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 180, то есть 3,8% от общего количества. Читать далее...

ФОТО 〉 Побег из Таллиннской тюрьмы: заключенным потребовалось семь минут, чтобы оказаться на свободе

Сбежавшие из Таллиннской тюрьмы мужчины использовали классические приемы, как в некоторых романах - они перепилили решетку и сбежали с помощью сделанной из простыней веревки. Читать далее...

БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО 〉 Финал Евровидения уже сегодня, но без Эстонии: скорее проголосуйте за любимую страну!

С 17 по 23 мая портал Limon.ee в Нидерландах, следим за грандиозным песенным конкурсом Европы все вместе. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Незначительная драка в Соединенном Королевстве, в графстве Тапа

Неделю назад в Тапа произошла драка между британскими солдатами и местными жителями. Солдаты, судя по рассказам очевидцев, были в увольнительной и под градусом. После этого пошли сообщения от местных о том, что претензии к союзникам возникают не впервые. А через несколько дней в редакцию Virumaa Teataja прислали видео, которое открыло еще некоторые подробности субботнего происшествия. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Простим вас за нашу нетерпеливость

Марек Сеэр уже больше месяца является лицом кампании по вакцинации от Covid-19 в Эстонии. Нелегкая ноша организации и публичной ответственности не должна сломать этого немногословного и конкретного медицинского руководителя, хотя стойкость и целеустремленность не уберегли его от необходимости извиняться за проколы, сопровождавшие появление возможности уколоться для лиц старше 16 лет. Читать далее...

Отдых в Эстонии: заплатите за съемную квартиру 10 000 евро и добро пожаловать!

Поскольку из-за коронаограничений в этом году многие жители Эстонии отдыхают на родине, наблюдается рост интереса к краткосрочной аренде квартир в летней столице, что в свою очередь привело к росту цен. Читать далее...

Смягчение ограничений принесло с собой дефицит поваров

Поскольку с понедельника места общепита смогут принимать гостей не только на уличных террасах, но и во внутренних помещениях, и можно ожидать увеличения количества посетителей, сразу увеличился и спрос на поваров. По данным Кассы по безработице, сейчас предложений о работе гораздо больше, чем обычно. Читать далее...

Подозревающийся в присвоении тысяч евро эстонский дипломат продолжит работу в МИДе

После того как послу Эстонии во Франции и одному из наших самых опытных дипломатов Клайду Куллю было предъявлено подозрении в совершении уголовного преступления, он был отозван в четверг на основании подписанного президентом Керсти Кальюлайд решения. Пока Кулль продолжит свою работу на государственном посту в штаб-квартире МИДа. Читать далее...

Без профессионального оркестра Эстония будет производить плохое впечатление на гостей