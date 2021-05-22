В Кристийне при столкновении с автомобилем пострадала велосипедистка

Полиция сообщает, что о ДТП сообщили в 12:53. У здания по адресу Нымме-теэ, 97 в Кристийне, по предварительным данным, автомобиль Citroën Berlingo на перекрестке совершал поворот налево с главной на второстепенную дорогу, когда произошло столкновение с велосипедистом, который двигался по главной дороге ему навстречу. Велосипедистку — 46-летнюю женщину — доставили в больницу на скорой. Детали происшествия устанавливают.