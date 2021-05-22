Времен на вакцинацию достаточно, система работает стабильно

«Сейчас очередей нет, все в порядке, люди бронируют времена все время», - сказала советник по прессе рабочей группы по вакцинации Геа Отса.

По ее словам, в первые часы была небольшая очередь. Отса заметила, что сейчас хорошее время, чтобы зайти в дигирегистратуру и записаться на вакцинацию. «Времена доступны почти во всех уездах. Кроме того, можно записаться на вакцинацию по телефону 1247», - добавила она.