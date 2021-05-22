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Бывший генеральный директор Би-би-си Тони Холл ушел с должности руководителя лондонской Национальной галереи на фоне скандала из-за интервью принцессы Дианы журналисту Мартину Баширу, которое вышло в программе "Панорама" в 1995 году, пишет Би-би-си.

Тони Холл ФОТО: Getty Images

В своем заявлении в связи с отставкой лорд Холл сказал, что не может продолжать работать в Национальной галерее, поскольку это будет "отвлекать внимание" от вопросов, связанных с музеем. "Я очень сожалею о событиях 25-летней давности и считаю, что быть лидером означает способность взять на себя ответственность", - заявил он.

Лорд Холл был попечителем Национальной галереи с ноября 2019 года, а летом прошлого года стал председателем правления. До этого он в течение семи лет работал генеральным директором Би-би-си, а в 1995 году, когда скандальное интервью принцессы Дианы вышло в эфир, возглавлял службу новостей корпорации.

В пятницу были опубликованы результаты независимого расследования обстоятельств, при которых принцесса дала интервью Би-би-си. Автор расследования, бывший судья лорд Дайсон, заключил, что Мартин Башир подделал документы, чтобы втереться в доверие к Диане, а Би-би-си не смогла должным образом разобраться в произошедшем.

Именно Холл занимался внутренним расследованием действий Башира при работе над интервью, и сейчас в его адрес звучат вопросы о том, почему журналист не был привлечен к ответственности.

Директор Национальной галереи Габриэле Финалди поблагодарил Холла за его работу. Зампредседателя попечительского совета учреждения Джон Кингман заявил, что галерее "очень жаль потерять его".

Сенсационное интервью и фальшивка Башира

В интервью Баширу Диана впервые рассказала об изменах принца Чарльза, своей булимии и тяжелом психическом состоянии. Программа стала настоящей сенсацией во всем мире и ускорила разрыв принцессы со своим мужем.

Принцесса Диана ФОТО: Getty Images

Уже спустя год после интервью появились первые публикации о том, что оно было взято нечестным способом. Сообщалось, что Башир показал семье Дианы фальшивые выписки банковских счетов, согласно которым люди из ее ближайшего окружения за деньги делились с таблоидами сведениями о ее жизни. Таким образом он пытался убедить принцессу рассказать обо всем из первых уст.

Тогда Би-би-си начала внутреннее расследование, которое и возглавил Холл. По его итогам корпорация признала факт изготовления фальшивых выписок, но пришла к выводу, что они не повлияли на решение принцессы дать интервью.

По итогам расследования из корпорации был уволен дизайнер Мэтт Уисслер, который по просьбе Башира изготовил поддельные выписки, но больше ничего в связи со скандалом Би-би-си предпринимать не стала.

"Да, дизайнер был уволен с Би-би-си, но тогдашний глава отдела новостей корпорации Тони Холл заверил боссов, что Башир, хотя и сожалел о случившемся, оставался благородным и честным репортером, который просто "не подумал", - вспоминала журналистка Guardian Габи Хинслифф.

Сам Башир ушел с Би-би-си в конце 1990-х, после чего некоторое время работал в США на американском телевидении. В 2016 году Башира снова приняли на работу в Би-би-си на должность корреспондента по вопросам религии, а Тони Холл на тот момент был уже гендиректором корпорации.

Новое расследование

В ноябре прошлого года было начато новое независимое расследование того, при каких обстоятельствах Башир взял интервью у принцессы Дианы.

Расследование потребовал провести брат погибшей принцессы Чарльз Спенсер, который утверждал, что корпорация "знала и покрывала" историю появления этого интервью и "не способна признать ужасную правду об этом".

Мартин Башир (ноябрь 2019 года) ФОТО: Getty Images

Результаты независимого расследования, которое провел лорд Дайсон, показало, что Башир действовал нечестно, а Би-би-си не смогла обеспечить соответствие своим высоким стандартам при выяснении обстоятельств дела.

После публикации итогов расследования Би-би-си признала "явные провалы" при подготовке интервью и после него и принесла извинения.

58-летний Башир уволился из Би-би-си на прошлой неделе, сославшись на проблемы со здоровьем. Он по-прежнему остается одним из самых известных британских журналистов.

Национальная галерея расположена на Трафальгарской площади в центре Лондона и входит в число ведущих музеев мира.

В ее коллекции находятся более 2,3 тыс. работ, в том числе многие знаменитые произведения таких мастеров, как ван Эйк, Леонардо да Винчи, Рембрандт, Веласкес, Тернер, Ван Гог и другие. До пандемии коронавируса ее ежегодно посещали около 6 млн. человек.

Национальная галерея ФОТО: BBC

Что сказано в результатах расследования?