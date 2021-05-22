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  • У берега моря найдены два трупа: их обнаружили прохожие

У берега моря найдены два трупа: их обнаружили прохожие

Свеча ФОТО: Liis Treimann

Ранним утром 22 мая в воде у берега моря в Ляэнемаа были обнаружены два мужских тела. 

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сообщил, что прохожие сообщили о своей страшной находке в деревне Эйнби в 6:44. Тела плавали на поверхности. Прибывшие на место спасатели зашли в воду и вытащили тела на берега.

По данным полиции, речь идет о мужчинах 33 и 72 лет, которые, видимо, отправились на рыбалку. Причину смерти установят в ходе вскрытия.

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