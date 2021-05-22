У берега моря найдены два трупа: их обнаружили прохожие

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сообщил, что прохожие сообщили о своей страшной находке в деревне Эйнби в 6:44. Тела плавали на поверхности. Прибывшие на место спасатели зашли в воду и вытащили тела на берега.