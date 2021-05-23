Фото ⟩ Из-за отмены рейса Хельсинки-Таллинн пассажирам пришлось ночевать на полу транзитной зоны

Из-за строгих правил карантина пассажирам ничего не оставалось, кроме как переночевать в транзитной зоне аэропорта Хельсинки. Оттуда никого не выпускали. Но людям выдали ваучеры, бутылки с водой, закуски, а также каждому дали подушку и одеяло, пишет Postimees .

В транзитной зоне люди спят на стульях и на полу. Когда один из пассажиров обеспокоился о том, что произойдет, если он почувствует себя плохо, ему посоветовали позвонить по общему номеру службы экстренной помощи.