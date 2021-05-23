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В "Инстаграме" появилась фотография с изображением женщины, похожей на принцессу Латифу, - дочь правителя Дубая, которая называла себя заложницей собственной семьи. Мировое сообщество считает ее пропавшей, поскольку о принцессе не было ничего известно несколько месяцев.

На новой фотографии изображены три женщины, сидящие за столиком в торговом центре в Дубае, столице крупнейшего эмирата ОАЭ. Одна из них похожа на принцессу Латифу. На прошлой неделе это изображение появилось в двух аккаунтах в "Инстаграме", принадлежащих другим женщинам со снимка. По информации Би-би-си, они действительно являются подругами Латифы.

В феврале этого года зарубежные друзья принцессы передали Би-би-си видеозапись, на которой она рассказывает о своем положении, запершись в ванной. Латифа говорит, что ее против воли держат взаперти на вилле с зарешеченными окнами и она опасается за свою жизнь. Эти кадры вошли в передачу Би-би-си "Панорама", посвященную расследованию судьбы принцессы.

Би-би-си не смогла найти подтверждение подлинности фотографии из торгового центра. Однако появление этого снимка можно считать неслучайным - оно связанно с другими событиями вокруг ситуации с Латифой, информация о которых пока не разглашается. Об этом сообщил правозащитник Дэвид Хэй, один из руководителей международной кампании "Освободить Латифу", которую он ведет вместе с финнкой Тийной Яухиайнен, помогавшей Латифе предпринять попытку побега в 2018 году.

"Мы подтверждаем, что кампания добилась нескольких потенциально важных позитивных сдвигов. Пока мы не даем более подробных комментариев, но в нужный момент сделаем новое заявлении", - говорится в сообщении Хэя.

Посольство ОАЭ в Лондоне не откликнулось на просьбу Би-би-си прокомментировать фотографию. Представители ООН также не стали комментировать снимок, однако, подчеркнули, что организация по-прежнему "ждет обещанных властями ОАЭ убедительных доказательств того, что Латифа жива".

Что изображено на фото?

Снимок, на котором видно, как Латифа сидит за столиком с подругами, предположительно сделан в Молле Эмиратов (MoE), крупном торговом центре в районе Аль-Барша.

Близкие друзья Латифы, с которыми поддерживает связь Би-би-си, сообщили, что узнают этих женщин, и они действительно знакомы с принцессой. Подпись на английском языке в одном из аккаунтов гласит: "Чудесный вечер в MoE с друзьями".

На заднем плане фотографии виден кинотеатр внутри торгового центра. У входа в него видеоэкраны показывают рекламу фильма "Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный", который вышел на экраны в ОАЭ 13 мая 2021 года.

Загруженное в "Инстаграм" фото при этом не имеет метаданных, по которым можно было бы определить, где и когда оно было сделано.

Би-би-си обратилась к обеим женщинам с просьбой рассказать о состоянии Латифы и об обстоятельствах, при которых была сделана фотография. Они не откликнулись.

"Если эта фотография настоящая, ее можно считать доказательством того, что Латифа жива, что само по себе значимо. Но никакой информации об условиях ее жизни, на свободе или в заключении, снимок не дает", - сказал Би-би-си представитель правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот.

От властей ОАЭ никаких комментариев не поступило. В феврале они сообщили Би-би-си, что "о Латифе заботятся дома". "Ее состояние продолжает улучшаться, и мы надеемся, что она вернется к общественной жизни в подходящее время", - было сказано в официальном заявлении ОАЭ.

Что произошло с Латифой?

36-летняя Латифа - одна из 25 детей шейха Мохаммеда бин Рашида Аль-Мактума - одного из самых богатых глав государств в мире. Он правит эмиратом Дубай и является вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В феврале 2018 Латифа предприняла попытку побега из страны. В видеообращении, записанном перед этим, она объяснила, что живет в несвободе - как и ее старшая сестра, принцесса Шамса, которую мир не видел более 20 лет.

"Я не выезжала из страны с 2000 года. Я постоянно об этом просила - поехать путешествовать, учиться, делать что-то обыкновенное. Мне не дают", - сказала в своем видео Латифа.

При помощи своей подруги и инструктора по капоэйре Тийны Яухиайнен Латифа смогла попасть на яхту, на которой за восемь дней практически добралась до Индии. Но буквально за 50 км до берега яхту взяли на абордаж спецназовцы, которые, по словам Яухиайнен, вкололи Латифе транквилизаторы и силой вернули ее в Дубай.

Отец принцессы назвал произошедшее "спасательной операцией".

В феврале 2021 года телепередача Би-би-си "Панорама" показала видеокадры, которые Латифа записала в тайне и отправила своим друзьям за рубежом. На этих кадрах Латифа рассказывает, о том, как ее поймали и поместили в заточение по возвращении в Дубай.

Видео были записаны в течение нескольких месяцев на телефон, который Латифе тайно удалось получить примерно через год после ее возвращения на родину. Она записала их в ванной комнате, поскольку там была единственная дверь, которую она могла запереть изнутри. По словам Латифы, она живет в вилле с решетками на окнах и дверях без доступа к медицинской и юридической помощи, а здание охраняет полиция.

В 2001 году при попытке побега из поместья шейха Мохаммеда в Британии пропала его другая дочь, Шамса. Высокий суд Лондона в 2019 году установил, что шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум похитил обеих дочерей и удерживает их против их воли.