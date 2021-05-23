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Во время марафона в Китае погиб 21 человек

Спасатели на месте происшествия. ФОТО: STR/AFP

Во время марафона по пересеченной местности в провинции Ганьсу в Китае погиб 21 человек. Об этом сообщает китайское агентство "Синхуа" со ссылкой местные власти.

Как отмечается, еще восемь человек получили легкие травмы и были доставлены в больницы. Спасен 151 человек, пишет "Интерфакс".

Согласно сообщению "Синхуа", трагедия произошла из-за внезапного изменения погоды в районе проведения марафона.

CGTN уточняет, что в Ганьсу проходил марафон по пересеченной горной местности на 100 километров. По данным телеканала, днем в субботу на высотном участке трассы на участников марафона обрушился град, ледяной дождь и ураган, резко упала температура воздуха. Когда появились сообщения о пропавших без вести участниках забега, марафон было решено прекратить. Власти организовали спасательную операцию.

Всего в гонке участвовали 172 человека.

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