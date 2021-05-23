Полиция задержала 30 нетрезвых водителей
За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии были задержаны 30 нетрезвых водителей.
За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии были задержаны 30 нетрезвых водителей.
У всех 30 задержанных за последние сутки водителей выявлены признаки употребления алкоголя, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три срок до трех лет.
Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.
Четыре ДТП с пострадавшими
За сутки также произошло четыре ДТП, в которых в общей сложности пострадало пять человек. В двух авариях в больницу были доставлены велосипедисты, в одной - ехавший на электрическом самокате человек, и еще в одной - водитель и пассажир немоторизованного транспорта.