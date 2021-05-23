Moderna запросит разрешение на применение в ЕС вакцины среди подростков
Американский концерн Moderna намерен в начале июня подать в ЕС документы на допуск вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет, передает DW.
Американский концерн Moderna намерен в начале июня подать в ЕС документы на допуск вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет, передает DW.
В идеале следовало бы привить эту возрастную группу до конца августа, заявил глава корпорации Стефан Бансель в интервью французской газете Le Journal du dimanche.
В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer на допуск вакцины от коронавируса для подростков 12-15 лет.
Напомним, что Pfizer и BioNTech подали заявку в ЕМА на одобрение своей вакцины от COVID-19 для применения среди подростков в конце апреля. Уточняется, что обращение основано на расширенном исследовании, проведенном с участием более чем двух тысяч подростков, которое показало безопасность и эффективность вакцины.
В случае если ЕМА одобрит заявку, вакцины будут доступны для применения в этой возрастной группе во всех 27 странах-членах союза.