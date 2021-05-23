Полиция ищет пропавшую 93-летнюю Нину

Ранним утром воскресенья обеспокоенные близкие сообщили, что ночью Нина покинула свой дом, расположенный на улице Нылваку, и ушла в неизвестном направлении. Из-за своего состояния здоровья, женщина может не узнавать местность и не помнить, куда шла, поэтому без посторонней помощи Нина может попасть в беду.

Полицейские поговорили с родственниками женщины и проверили места, куда женщина могла пойти. Сейчас полицейские осматривают местность.

У Нины короткие седые волосы. На ней светлое осеннее пальто, черные ботинки.