За изнасилование ребенка жителя Эстонии приговорили к семи годам тюрьмы
За изнасилование ребенка 41-летний житель Эстонии должен провести следующие семь лет в тюрьме, если окружной суд или Госсуд не смягчат или ужесточат приговор.
За изнасилование ребенка 41-летний житель Эстонии должен провести следующие семь лет в тюрьме, если окружной суд или Госсуд не смягчат или ужесточат приговор.
Окружной прокурор Райнер Амур отправил дело в суд с двумя обвинениями и потребовал для обвиняемого 15 лет лишения свободы. Курессаареский судья Раяр Миллер во вторник решил, что доказано изнасилование несовершеннолетней, пишет Saarte Hääl.
По второму эпизоду, в котором речь шла о недобровольном акте сексуального характера, суд обвиняемого оправдал.
«Суд установил, что предполагаемое деяние не было доказано», - сказала пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Яаника Лусти.
Лусти пояснила, что, поскольку уголовное дело было передано в суд в порядке упрощенного производства, по закону вынесенный приговор должен был быть уменьшен на одну треть.
В качестве окончательного наказания суд приговорил его к семи годам тюремного заключения, он также должен возместить расходы на производство в размере 7750,32 евро.
Суд попросил не разглашать имя осужденного в целях защиты потерпевшей стороны. Решение не вступило в силу. Его могут обжаловать в Таллиннском окружном суде как прокуратура, так и адвокат.
Суд выпустил его на свободу
Насильник находится под стражей с 7 октября 2020 года. Двумя неделями ранее Госсуд постановил, что освобождение мужчины, тогда еще подозреваемого в совершении сексуального преступления, по запросу адвоката в конце июля прошлого года было ошибочным. Полицию и прокуратуру ждали несколько напряженных месяцев работы, поскольку для Госсуда должна была быть доказана его опасность, особенно для детей.
«Совершение полового акта с ребенком вызывает подозрения, что ХХ может быть педофилом, и есть основания полагать, что рассматриваемое деяние не было первым или случайным», - отметили в прокуратуре.
В ходатайстве об аресте прокуратура подчеркнула риск совершения новых преступлений на сексуальной почве, отмечая, что, по словам свидетеля, ХХ проявлял интерес и к другим детям помимо YY. Поэтому он может для удовлетворения полового влечения совершить с ними половой акт.
Но уездный суд посчитал, что общение только с детьми не дает оснований делать выводы, что ХХ, находясь на свободе, мог продолжать совершать сексуальные преступления.
«Он не признает себя виновным и не может объяснить, как его сперма попала во влагалище пострадавшей», - написал присяжный адвокат подозреваемого Андрес Тамм в обращении в суд с просьбой об освобождении своего подзащитного.
В случае первого обвинения, по которому на этой неделе было принято судебное решение, из одного эпизода преступления фактически развилось четыре инцидента. Из них два дошли до суда.
Извращенцы всплывают на поверхность
По данным Министерства юстиции, в 2018–2020 годах на Сааремаа было зарегистрировано 29 преступлений на сексуальной почве.
Советник министерства по связям с общественностью Мария-Элиза Туулик отмечает, что отдельной статистики по преступлениям сексуального характера со взрослой или несовершеннолетней жертвой нет.
Цифры показывают, что в 2018 году в следственные органы поступило три преступления на сексуальной почве, уже в 2019 году — 12, а в прошлом году - 14.
Окружной прокурор Райнер Амур говорит, что рост преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, связан с активной информационной деятельностью в последние годы и созданной сетью по выявлению эксплуатации детей.
Привлечены социальные работники самоуправлений, защита детей и служба помощи жертвам. Если пострадавший с травмами попадает в больницу, немедленно об этом уведомляется полиция.
«Важно, чтобы дети говорили об этих вещах, для этого они нуждаются в поддержке, и важна просветительская деятельность, как распознать сексуальную эксплуатацию», - отмечает Райнер Амур.
«К сожалению и выросшие цифры — это только верхушка айсберга».
Райнер Амур
По его словам, рост цифр не является негативным явлением, поскольку ранее остававшиеся в тени преступления сейчас все чаще приводят к полицейскому расследованию и судебным наказаниям.
«К сожалению и выросшие цифры — это только верхушка айсберга», - сказал прокурор Амур.
За три года в здании суда Курессааре было рассмотрено девять обвинений в преступлениях сексуального характера. Подсудимых тоже было девять. Двое из них предстали перед судом за изнасилование, четверо - за изготовление детской порнографии, трое - за сексуальное домогательство над ребенком в возрасте до 14 лет и один - за половой акт с отпрыском.
Островитяне в Armastusesaal
Ведущий следователь полиции Прийт Сепп говорит, что в пяти уголовных делах, возбужденных в прошлом году, преступление сексуального характера было совершено через интернет.
Два островитянина попались в Armastusesaal («Зал любви»). Чат с таким названием стал известен в прошлом году благодаря Пеэтеру Хельме, который, согласно обвинению полиции, непристойно разговаривал там с 12-летней девочкой, которой на самом деле притворялся агент полиции.
На этой неделе на Сааремаа признанный виновным в преступлении сексуального характера является уроженцем Вирумаа, а не Сааремаа. Ранее он сидел в тюрьме трижды и 13 раз наказывался в уголовном порядке.
«В пяти случаях преступление сексуального характера совершалось через интернет».
Прийт Сепп
Уроженец Вирумаа в конце 1990-х начал с краж, в 2006-2017 продолжил преступлениями на дорогах. Осенью 2018 года Пярнуский уездный суд за избиение в Курессааре приговорил его к году и четырем месяцам реального тюремного заключения.
Уже в марте 2019 года судья Харьюского уездного суда Татьяна Богданова освободила мужчину из тюрьмы, сначала под электронное наблюдение на три месяца, позже условно-досрочно. Суд установил, что поведение мужчины в тюрьме в целом было хорошим. Было назначено одно дисциплинарное наказание за самодельные четки.
В своем ходатайстве на освобождение ХХ заявил, что хочет вернуться к работе, изучить возможность поступления в профессионально-техническое училище и поддерживать отношения с детьми. Он также хотел снова создать семью. Судья отметил в решении об освобождении, что у ХХ «отсутствует позитивно поддерживающая социальная среда, но есть хорошие отношения с детьми, в целом круг знакомств из любителей выпить».