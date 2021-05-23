За изнасилование ребенка жителя Эстонии приговорили к семи годам тюрьмы

Окружной прокурор Райнер Амур отправил дело в суд с двумя обвинениями и потребовал для обвиняемого 15 лет лишения свободы. Курессаареский судья Раяр Миллер во вторник решил, что доказано изнасилование несовершеннолетней, пишет Saarte Hääl.

По второму эпизоду, в котором речь шла о недобровольном акте сексуального характера, суд обвиняемого оправдал.

«Суд установил, что предполагаемое деяние не было доказано», - сказала пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Яаника Лусти.

Лусти пояснила, что, поскольку уголовное дело было передано в суд в порядке упрощенного производства, по закону вынесенный приговор должен был быть уменьшен на одну треть.

В качестве окончательного наказания суд приговорил его к семи годам тюремного заключения, он также должен возместить расходы на производство в размере 7750,32 евро.

Суд попросил не разглашать имя осужденного в целях защиты потерпевшей стороны. Решение не вступило в силу. Его могут обжаловать в Таллиннском окружном суде как прокуратура, так и адвокат.

Суд выпустил его на свободу

Насильник находится под стражей с 7 октября 2020 года. Двумя неделями ранее Госсуд постановил, что освобождение мужчины, тогда еще подозреваемого в совершении сексуального преступления, по запросу адвоката в конце июля прошлого года было ошибочным. Полицию и прокуратуру ждали несколько напряженных месяцев работы, поскольку для Госсуда должна была быть доказана его опасность, особенно для детей.

«Совершение полового акта с ребенком вызывает подозрения, что ХХ может быть педофилом, и есть основания полагать, что рассматриваемое деяние не было первым или случайным», - отметили в прокуратуре.

В ходатайстве об аресте прокуратура подчеркнула риск совершения новых преступлений на сексуальной почве, отмечая, что, по словам свидетеля, ХХ проявлял интерес и к другим детям помимо YY. Поэтому он может для удовлетворения полового влечения совершить с ними половой акт.

Но уездный суд посчитал, что общение только с детьми не дает оснований делать выводы, что ХХ, находясь на свободе, мог продолжать совершать сексуальные преступления.

«Он не признает себя виновным и не может объяснить, как его сперма попала во влагалище пострадавшей», - написал присяжный адвокат подозреваемого Андрес Тамм в обращении в суд с просьбой об освобождении своего подзащитного.

В случае первого обвинения, по которому на этой неделе было принято судебное решение, из одного эпизода преступления фактически развилось четыре инцидента. Из них два дошли до суда.

Извращенцы всплывают на поверхность

По данным Министерства юстиции, в 2018–2020 годах на Сааремаа было зарегистрировано 29 преступлений на сексуальной почве.

Советник министерства по связям с общественностью Мария-Элиза Туулик отмечает, что отдельной статистики по преступлениям сексуального характера со взрослой или несовершеннолетней жертвой нет.