Исторический момент: первая женщина из Эстонии покорила Эверест

Входящая в экспедиционную группу Madison Mountaineering 35-летняя таллиннка Мелеск стала четвертым эстонским альпинистом после Алара Сикка, Танеля Туулевески и Андраса Каазика, который с этим справился. Но среди эстонских женщин-альпинистов она первая.

Первым из эстонцев достигший вершины Джомолунгмы 18 лет назад в ходе международной экспедиции Алар Сикк сказал, что он очень рад за Крисли Мелеск. «Отлично! От всего сердца поздравляю! - сказал он. - Условия были тяжелые, но что хорошо - в этом году на вершину шло мало людей. Это был плюс. Иначе они сидят в очереди и замерзают. В этом году было меньше людей. Насколько мне известно, на Эвересте (английское название Джомолунгмы — прим.ред.) были даже годы, когда никто не поднимался на вершину. Даже такое случалось».

Сикк добавил, что они с Крисли Мелески хорошие знакомые и вместе поднимались на Казбек в Грузии и на Аконкагуа.

По его словам, спуск с горы будет более быстрым. «Несколько дней, там Катманду и все», - добавил Алар Сикк.

Поддерживающая связь с Postimees Крисли Мелеск, которая в настоящий момент наслаждается пребыванием в теплой палатке в четвертом горном лагере, сообщила в субботу, когда со своей группой в том же лагере они набирались сил и ждали подходящего погодного окна, что на склонах Джомолунгмы преобладают очень тяжелые условия.

«Погода довольна ветреная. Весь лагерь вчера (в пятницу — прим.ред.) потрепало. Сегодня к вечеру ветер должен стихнуть, что может означать продолжение пути», - сказала Мелеск. Коронавирус не затронул ни ее, ни других членов группы Madison Mountaineering. «Наша команда без Covid», - подтвердила она.