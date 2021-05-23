Министр обороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один»

По его словам, российские подводные лодки кружат вокруг всего побережья Великобритании, а российские корабли "регулярно посещают" британские воды. Так, в 2020 году были замечены 26 кораблей РФ и одна подводная лодка, а с 2013 года таких инцидентов было 150, пояснил Уоллес, передает DW.

Как правило, российские корабли заходят в Ла-Манш или Северное море, но в конце 2020 года впервые за очень долгое время - возможно, впервые - российская субмарина была замечена в Ирландском море, заявил глава Минобороны Великобритании. Британцы уже пытались различными методами добиться деэскалации, но в данный момент сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации, отметил он, напомнив, что речь идет о "стране, которая убила людей в Солсбери".

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери

В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля в этом городе. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их место пребывания держится в тайне.