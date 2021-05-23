Картина дня: покорившая Эверест эстонка, приговор за изнасилование ребенка и новая схема мошенничества

В Эстонии прибавилось 103 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3488 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 103, то есть 3% от общего количества. Читать далее...

Исторический момент: первая женщина из Эстонии покорила Эверест

Крисли Мелеск поднялась на вершину самой высокой горы в мире Джомолунгмы в воскресенье, 23 мая, в 6.55 утра по эстонскому времени. Читать далее...

ФОТО 〉 Из-за отмены рейса Хельсинки-Таллинн пассажирам пришлось ночевать на полу транзитной зоны

Рейс Finnair Хельсинки-Таллинн AY1035, который должен был прибыть в Таллинн после полуночи, был отменен из-за туманной погоды. Читать далее...

За изнасилование ребенка жителя Эстонии приговорили к семи годам тюрьмы

За изнасилование ребенка 41-летний житель Эстонии должен провести следующие семь лет в тюрьме, если окружной суд или Госсуд не смягчат или ужесточат приговор. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

В субботу, 22 мая, в восемь часов вечера в Силлаотса произошло тяжелое ДТП: автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в дерево. Видеорегистратор снял, что происходило за пять минут до ДТП. Читать далее...

В Эстонии объявлено срочное штормовое предупреждение

Метеослужба в воскресенье передала штормовое предупреждение первой степени для восточной части территории Эстонии. Читать далее...

ОСТОРОЖНО! 〉 Мошенники создали новые схемы для получения данных интернет-банка