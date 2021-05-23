Картина дня: задержание бывшего главреда NEXTA, покорившая Эверест эстонка и приговор за изнасилование ребенка
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 мая.
Бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич задержан после посадки в аэропорту Минска самолета рейса Афины-Вильнюс, сообщает в своем канале Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). К настоящему моменту белорусские авиавласти уже дали разрешение на продолжение рейса. Читать далее...
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Павел Латушко утверждает, что самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку, из Минска в Вильнюс не вылетели шесть человек, в том числе четверо гражданин России. Читать далее...
Эстонии следует поднять в Совете Безопасности вопрос, связанный с совершенным Беларусью захватом самолета и задержанием журналиста, считает бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Читать далее...
В связи с принудительной посадкой Беларусью самолета и задержанием Романа Протасевича следует начать международное расследование, считает премьер-министр Кая Каллас. Читать далее...
Пользователи соцсетей гневно отреагировали на инцидент с задержанием в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска администратора телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича. Официальные страницы компании-лоукостера Ryanair наполнились резкими комментариями, авторы которых обвиняют ее в пособничестве диктатору. Читать далее...
Крисли Мелеск поднялась на вершину самой высокой горы в мире Джомолунгмы в воскресенье, 23 мая, в 6.55 утра по эстонскому времени. Читать далее...
За изнасилование ребенка 41-летний житель Эстонии должен провести следующие семь лет в тюрьме, если окружной суд или Госсуд не смягчат или ужесточат приговор. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3488 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 103, то есть 3% от общего количества. Читать далее...
Рейс Finnair Хельсинки-Таллинн AY1035, который должен был прибыть в Таллинн после полуночи, был отменен из-за туманной погоды. Читать далее...
В субботу, 22 мая, в восемь часов вечера в Силлаотса произошло тяжелое ДТП: автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в дерево. Видеорегистратор снял, что происходило за пять минут до ДТП. Читать далее...
Метеослужба в воскресенье передала штормовое предупреждение первой степени для восточной части территории Эстонии. Читать далее...
Женщина разместила на портале объявлений информацию, что хочет найти работу, и получила звонок с предложением о работе из банка. Звонивший представился как Эдгар из банка Citadele и предложил Эгии работу в филиале банка оператором колл-центра. Читать далее...
По меньшей мере 12 человек погибли в результате аварии на канатной дороге на севере Италии вблизи озера Маджоре, когда с троса сорвалась кабина с пассажирами. Читать далее...
Малоизвестные и малоисследованные поля водорослей в Балтийском море — это настоящие оазисы биоразнообразия. Недавнее исследование, проведенное эстонскими и британскими исследователями, показывает, что там, где концентрируется жизнь, к сожалению, происходит и загрязнение. Читать далее...
Хяли Кивисильд родилась, выросла и окончила основную школу в Сургавере в Вильяндимаа. Потом она приехала учиться в Вильяндискую гимназию Якобсона, а затем переехала в Тарту изучать английскую филологию и стала переводчицей. Однако непреодолимая страсть к путешествиям и любовь к миру привели ее из Вильянди в Мексику, где она прожила последние 14 лет. Кивисильд в числе прочего рассказала порталу Sakala о ситуации с коронавирусом в стране проживания. Читать далее...