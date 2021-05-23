Картина дня: задержание бывшего главреда NEXTA, покорившая Эверест эстонка и приговор за изнасилование ребенка

В Минске приземлился самолет, на борту которого был экс-главред NEXTA. После его задержания самолет отпустили

Бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич задержан после посадки в аэропорту Минска самолета рейса Афины-Вильнюс, сообщает в своем канале Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). К настоящему моменту белорусские авиавласти уже дали разрешение на продолжение рейса. Читать далее...

Самолет Ryanair вылетел из Минска без шести пассажиров, экипажу угрожали оружием

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Павел Латушко утверждает, что самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку, из Минска в Вильнюс не вылетели шесть человек, в том числе четверо гражданин России. Читать далее...

Бывший глава МИД Эстонии о Лукашенко: диктатор должен дорого заплатить за похищение человека и угон самолета

Эстонии следует поднять в Совете Безопасности вопрос, связанный с совершенным Беларусью захватом самолета и задержанием журналиста, считает бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Читать далее...

Кая Каллас: это не просто угроза международной гражданской авиации, а похищение человека по инициативе государства

В связи с принудительной посадкой Беларусью самолета и задержанием Романа Протасевича следует начать международное расследование, считает премьер-министр Кая Каллас. Читать далее...

Задержание Протасевича: Ryanair в соцсетях обвиняют в "пособничестве диктатору"

Пользователи соцсетей гневно отреагировали на инцидент с задержанием в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска администратора телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича. Официальные страницы компании-лоукостера Ryanair наполнились резкими комментариями, авторы которых обвиняют ее в пособничестве диктатору. Читать далее...

Исторический момент: первая женщина из Эстонии покорила Эверест

Крисли Мелеск поднялась на вершину самой высокой горы в мире Джомолунгмы в воскресенье, 23 мая, в 6.55 утра по эстонскому времени. Читать далее...

За изнасилование ребенка жителя Эстонии приговорили к семи годам тюрьмы

За изнасилование ребенка 41-летний житель Эстонии должен провести следующие семь лет в тюрьме, если окружной суд или Госсуд не смягчат или ужесточат приговор. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 103 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3488 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 103, то есть 3% от общего количества. Читать далее...

ФОТО 〉 Из-за отмены рейса Хельсинки-Таллинн пассажирам пришлось ночевать на полу транзитной зоны

Рейс Finnair Хельсинки-Таллинн AY1035, который должен был прибыть в Таллинн после полуночи, был отменен из-за туманной погоды. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

В субботу, 22 мая, в восемь часов вечера в Силлаотса произошло тяжелое ДТП: автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в дерево. Видеорегистратор снял, что происходило за пять минут до ДТП. Читать далее...

В Эстонии объявлено срочное штормовое предупреждение