Tочная причина аварии пока не известна, однако по словам очевидцев, металлический трос, к которому крепятся кабины, оборвался за 300 метров до вершины горы.

Подъемник, связывающий Стрезу с горой Моттароне за 20 минут доставляет пассажиров на высоту 1491 метр над уровнем моря. Кабины рассчитаны на 40 пассажиров, однако пока никто с точностью не знает, сколько их было в упавшей кабине.

Сигнал в службу спасения поступил в воскресенье в полдень по местному времени.

Горные спасатели, прибывшие к месту аварии, обнаружили на земле смятую кабину, упавшую с большой высоты.

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал аварию трагедией.

"От имени всего правительства выражаю соболезнования семьям погибших и в мыслях я всецело с пострадавшими детьми и их родителями", - подчеркнул он в официальном заявлении.

Эта канатная дорога была открыта в 1970 году, а между 2014 и 2016 ее закрывали для проведения ремонтных работ. Вновь дорога была открыта совсем недавно после снятия карантинных ограничений.