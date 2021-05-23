Кабина перевозила людей из курортного городка Стреза на гору Моттарроне в Пьемонте и рухнула на крутой, поросший лесом склон.

Как сообщили представители горно-спасательной службы, двое пострадавших детей - пяти и девяти лет - были отправлены вертолетом в больницу Турина. Позже 9-летний ребенок скончался от травм. Второй ребенок получил множественные переломы но находился в сознании, врачи проводят ему операцию.

Спасатели предупреждают, что число жертв уточняется и может возрасти.

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