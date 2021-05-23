На муниципальных выборах в Финляндии баллотируются и эстонцы
В Финляндии 13 июня пройдут муниципальные выборы, для участия в которых зарегистрировались 35 627 кандидатов. Среди них есть и граждане Эстонии, пишет Rus.ERR.
В Финляндии 13 июня пройдут муниципальные выборы, для участия в которых зарегистрировались 35 627 кандидатов. Среди них есть и граждане Эстонии, пишет Rus.ERR.
Эстонка Кюллике Адамсон, работающая школьной учительницей, будет баллотироваться по списку соцдемов в депутатский корпус Тампере - третьего по величине города Финляндии. К своим шансам получить мандат педагог относится не слишком оптимистично.
Эстонец Свен Тоом, который баллотируется в небольшом городе Керава в рядах правоцентристской Коалиционной партии, считает свои шансы получить необходимую для избрания сотню голосов вполне реальными.