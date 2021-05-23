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  • Из-за поломки автомобиля Отт Тянак занял 21-е место на "Ралли Португалии"

Из-за поломки автомобиля Отт Тянак занял 21-е место на "Ралли Португалии"

Отть Тянак. ФОТО: Hyundai Motorsport

Отть Тянак занял только 21-е место на этапе чемпионате мира по авторалли в Португалии. Но при этом эстонский автогонщик сохранил за собой 4-ю позицию в общем зачете.

За первые два дня соревнований эстонский автогонщик был лучшим на семи из 13-ти спецучастков и уверенно лидировал в общем зачёте этапа. Однако поздним вечером в субботу на 14-м скоростном отрезке он повредил подвеску и закончить соревновательный день не сумел, сообщает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

В воскресенье Тянак вернулся и выполнил свою главную задачу в сложившихся обстоятельствах.

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