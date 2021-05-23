Из-за поломки автомобиля Отт Тянак занял 21-е место на "Ралли Португалии"

За первые два дня соревнований эстонский автогонщик был лучшим на семи из 13-ти спецучастков и уверенно лидировал в общем зачёте этапа. Однако поздним вечером в субботу на 14-м скоростном отрезке он повредил подвеску и закончить соревновательный день не сумел, сообщает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".