Из-за поломки автомобиля Отт Тянак занял 21-е место на "Ралли Португалии"
Отть Тянак занял только 21-е место на этапе чемпионате мира по авторалли в Португалии. Но при этом эстонский автогонщик сохранил за собой 4-ю позицию в общем зачете.
Отть Тянак занял только 21-е место на этапе чемпионате мира по авторалли в Португалии. Но при этом эстонский автогонщик сохранил за собой 4-ю позицию в общем зачете.
За первые два дня соревнований эстонский автогонщик был лучшим на семи из 13-ти спецучастков и уверенно лидировал в общем зачёте этапа. Однако поздним вечером в субботу на 14-м скоростном отрезке он повредил подвеску и закончить соревновательный день не сумел, сообщает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
В воскресенье Тянак вернулся и выполнил свою главную задачу в сложившихся обстоятельствах.