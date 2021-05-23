Живущая в Мексике эстонка: когда здоровяк с ружьем говорит сейчас же надеть маску, ты надеваешь
Хяли Кивисильд родилась, выросла и окончила основную школу в Сургавере в Вильяндимаа. Потом она приехала учиться в Вильяндискую гимназию Якобсона, а затем переехала в Тарту изучать английскую филологию и стала переводчицей. Однако непреодолимая страсть к путешествиям и любовь к миру привели ее из Вильянди в Мексику, где она прожила последние 14 лет. Кивисильд в числе прочего рассказала порталу Sakala о ситуации с коронавирусом в стране проживания.