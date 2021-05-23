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Живущая в Мексике эстонка: когда здоровяк с ружьем говорит сейчас же надеть маску, ты надеваешь

Хяли Кивисильд. ФОТО: Erakogu

Хяли Кивисильд родилась, выросла и окончила основную школу в Сургавере в Вильяндимаа. Потом она приехала учиться в Вильяндискую гимназию Якобсона, а затем переехала в Тарту изучать английскую филологию и стала переводчицей. Однако непреодолимая страсть к путешествиям и любовь к миру привели ее из Вильянди в Мексику, где она прожила последние 14 лет. Кивисильд в числе прочего рассказала порталу Sakala о ситуации с коронавирусом в стране проживания.

История о богах и создании миров, написанная в гигантском городе, опустошенном коронавирусом, заняла первое место в конкурсе научной фантастики, организованном Эстонским научным сообществом и издательством Fantaasia в этом году, и вскоре будет опубликован первый роман.

— Хяли Кивисильд, вы родились и выросли в Сургавере в Вильяндимаа, окончили гимназию Якобсона в Вильянди. Как вы оказались в Мексике?

— Да, я выросла в Сургавере. Там я ходила в начальную школу, о которой у меня остались очень теплые воспоминания — особенно здание школы посреди большого парка, оркестр мандолин, членом которого я был, все учителя, которые делали свою работу с душой и решимостью.

Затем я поступила в среднюю школу Якобсона в специальный класс английского языка. По сравнению со школой Сюргавере, изменение было радикальным - гигантская школа с тысячей учеников вместо деревенской школы с сотней учеников. Потом я стала изучать английскую филологию в Тартуский университет и встала на путь переводчика.

А Мексика? Я виню в этом Жюля Верна и его произведение «Дети капитана Гранта». Я читала его по крайней мере четыре или пять раз, и каждый раз, когда главные герои приезжают в Патагонию, я делаю глубокий вдох во время чтения. Страсть к путешествиям пришла из этой книги!

— Вы приехали в Патагонию, это тоже Южная Америка.

— Нет это не так! (смеется) Я хотела поехать туда, но потом я встретила своего нынешнего мужа, мексиканца, начала изучать испанский язык, и жизнь привела меня в Мексику. Я не жалею: когда я впервые приехала в Мексику, ступила на трап в аэропорту, я знал, что вот, я здесь. Я знала, что должна жить в Мексике. Я вернулась домой.

— Эстония больше не дом?

— Эстония — это страна, где я родилась, выросла, ходила в школу, но на самом деле мой дом — Мексика. За это меня пусть линчуют в Эстонии, но это правда. Но я всегда храню Эстонию в своем сердце.

— Есть в Эстонии что-то, чего вам не хватает?

— Четыре времени года в Эстонии. По сути, в Мексике всего один сезон — такая полупустынная весна. Возле нашего дома в Сургавере росло много берез, и это время когда на них появлялись листья, это мое самое прекрасное воспоминание об Эстонии. Этот запах, запах деревни... Это невозможно забыть. Я живу среди бетона в Мехико. Нет, не поймите меня неправильно, это очень близко моему сердцу, но это очень отличается от того, какой жизнь в Мексике представляют эстонцы. Здесь не только Акапулько и Карибские острова, которые, если честно, я предпочитаю Мексике. Но работа моего мужа требует, чтобы он был в столице, поэтому с самого начала мы живем в столице, потому что я могу работать где угодно.

— Мы жалуемся здесь, в Эстонии, что тяжело жить с коронавирусом, как в этом году был в Мексике?

Более девяти миллионов человек живут в узкой городской черте Мехико и почти 22 миллиона — на всей территории, которую можно назвать Мехико. Плотность населения высокая, люди живут довольно плотно, многие бездомные. Из-за всего этого к вирусу и борьбе с ним относятся очень и очень серьезно. Опишу немного: у нас здесь три дома в одном дворе, где живут двенадцать человек.

Избежать вируса сложно, и, вероятно, в Мексике нет ни одной семьи, которую коронавирус не затронул. Вирус убил моего свекра и убил брата моего мужа. Когда мой муж заразился вирусом, он заперся в нашей спальне и почти месяц был там один в изоляции, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Было много смертей, и никто не знает, сколько людей было инфицировано, потому что не каждый может пройти тест, а больничная система работает не так хорошо, как могла бы. Люди осторожны, не так много противников масок, вакцин или отрицателей вируса, и они много не шумят.

Однако меры такие же, как и везде: дети обучаются дистанционно с марта прошлого года. Большое внимание уделяется чистоте, маскам, поддержанию социальной дистанции, изоляции в случае болезни. Отменены публичные мероприятия, закрыта большая часть торговли — можно покупать еду и предметы первой необходимости. Люди подчиняются, потому что, например, если вы хотите пойти в магазин, у двери стоит большой коренастый охранник с оружием. Я хочу верить, что в этом пистолете резиновые пули, но ... И когда здоровяк с ружьем говорит тебе сейчас же надеть маску, ты надеваешь маску. Например, в магазинах, места, где можно стоять, помечены крестиком, вы не можете свободно передвигаться.

Здесь используется система светофора: если уровень красный, то правила такие, если уровень оранжевый, то другие. Мексика сразу же покраснела из-за своего размера, и торговые точки исчезли с улиц, оставив все пустым. Однако недавно наш уровень был понижен до оранжевого, и люди снова начали двигаться.

Довольно тяжело.

Помимо коронавируса, у нас, конечно, еще и засуха, а запасы воды в Мексике на исходе. Воду нам дают через день в ограниченном количестве ежедневно. Вероятно, вскоре потребуется дальнейшее ограничение, и вода будет доступна через три или четыре дня.

— Что было самым сложным за это время?

— Ну... Мы все все время дома. Мой муж работает из дома. Я работаю из дома. Дети проходят дистанционное обучение в течение года. Старшая дочь только что пошла в основную школу, а своих одноклассников она видела только на экране, и, на наш взгляд, нагрузка у детей, идущих в седьмой класс, значительно возрастает. Она начинает учебу в восемь утра и заканчивает около восьми вечера.

Я очень забочусь о своей семье, но это было очень утомительно. Кроме того, все еще имеет тенденцию быть так, что мама помогает с обучением и готовит еду и ... В какой-то момент я объявила, что я не ваша горничная, и когда мы все дома, мы все вносим свой вклад. Некоторые из задач теперь выполняются детьми: мытье посуды и другие подобные вещи.

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