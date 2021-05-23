Живущая в Мексике эстонка: когда здоровяк с ружьем говорит сейчас же надеть маску, ты надеваешь

— Мы жалуемся здесь, в Эстонии, что тяжело жить с коронавирусом, как в этом году был в Мексике?

Более девяти миллионов человек живут в узкой городской черте Мехико и почти 22 миллиона — на всей территории, которую можно назвать Мехико. Плотность населения высокая, люди живут довольно плотно, многие бездомные. Из-за всего этого к вирусу и борьбе с ним относятся очень и очень серьезно. Опишу немного: у нас здесь три дома в одном дворе, где живут двенадцать человек.

Избежать вируса сложно, и, вероятно, в Мексике нет ни одной семьи, которую коронавирус не затронул. Вирус убил моего свекра и убил брата моего мужа. Когда мой муж заразился вирусом, он заперся в нашей спальне и почти месяц был там один в изоляции, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Было много смертей, и никто не знает, сколько людей было инфицировано, потому что не каждый может пройти тест, а больничная система работает не так хорошо, как могла бы. Люди осторожны, не так много противников масок, вакцин или отрицателей вируса, и они много не шумят.

Однако меры такие же, как и везде: дети обучаются дистанционно с марта прошлого года. Большое внимание уделяется чистоте, маскам, поддержанию социальной дистанции, изоляции в случае болезни. Отменены публичные мероприятия, закрыта большая часть торговли — можно покупать еду и предметы первой необходимости. Люди подчиняются, потому что, например, если вы хотите пойти в магазин, у двери стоит большой коренастый охранник с оружием. Я хочу верить, что в этом пистолете резиновые пули, но ... И когда здоровяк с ружьем говорит тебе сейчас же надеть маску, ты надеваешь маску. Например, в магазинах, места, где можно стоять, помечены крестиком, вы не можете свободно передвигаться.

Здесь используется система светофора: если уровень красный, то правила такие, если уровень оранжевый, то другие. Мексика сразу же покраснела из-за своего размера, и торговые точки исчезли с улиц, оставив все пустым. Однако недавно наш уровень был понижен до оранжевого, и люди снова начали двигаться.

Довольно тяжело.

Помимо коронавируса, у нас, конечно, еще и засуха, а запасы воды в Мексике на исходе. Воду нам дают через день в ограниченном количестве ежедневно. Вероятно, вскоре потребуется дальнейшее ограничение, и вода будет доступна через три или четыре дня.

— Что было самым сложным за это время?

— Ну... Мы все все время дома. Мой муж работает из дома. Я работаю из дома. Дети проходят дистанционное обучение в течение года. Старшая дочь только что пошла в основную школу, а своих одноклассников она видела только на экране, и, на наш взгляд, нагрузка у детей, идущих в седьмой класс, значительно возрастает. Она начинает учебу в восемь утра и заканчивает около восьми вечера.