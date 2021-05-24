Ср, 26.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Европарламент требует положить конец экобезнаказанности

  • Европарламент обеспокоен ростом экопреступлений
  • В Эстонии акцент экопреступлений сместился на незаконные перевозки отходов
  • Экологические преступления сложно раскрыть, наказаний практически нет
  • За ущерб должен платить нарушитель, а не налогоплательщик
Экологические преступления совершаются как умышленно, так и по неосторожности. ФОТО: Creadores de Video/ Shutterstock

Экологические преступления имеют очень низкую раскрываемость, но при этом они являются четвертой по доходности криминальной деятельностью в мире. Европарламент озабочен таким положением дел и предлагает сурово карать отдельных нарушителей и предприятия, которые наносят вред окружающей среде.

Чтобы более эффективно предотвращать экологический ущерб и устранять его последствия, Европарламент требует усовершенствования директивы об экологической ответственности и директивы об экологических преступлениях. Первая была принята в 2004 году, а вторая — в 2008 году. За это время обе устарели и нуждаются в пересмотре и обновлении.

Марина Кальюранд. ФОТО: Remo Tõnismäe

На прошлой неделе Европарламент озвучил свои пожелания, которые Еврокомиссия должна учесть в своей будущей законотворческой работе. «Рекомендации охватывают очень разные сферы, в том числе необходимость приведения к единому стандарту законов стран-членов ЕС по предотвращению экологических преступлений, а также их определению, расследованию, установлению ответственности, взысканию убытков и т.д. Европарламент предложил сформировать рабочую группу ЕС по директиве об экологической ответственности, в которую входили бы эксперты и члены комиссии. Они бы занимались консультированием государств-членов ЕС по вопросам применения директивы на практике. Также задачей рабочей группы стало бы консультирование жертв экологического ущерба в судебных разбирательствах на уровне Евросоюза. Помимо этого, Европарламент предложил экологический мониторинг на уровне ЕС», - рассказала евродепутат Марина Кальюранд.

В марте Европейская комиссия приняла руководящие принципы, в которых разъясняется сфера применения используемого в директиве об экологической ответственности термина «экологический ущерб». Руководящие принципы должны обеспечить большую правовую ясность и согласовать толкование этого словосочетания и его применение.

Также Еврокомиссия пересматривает директиву об экологических преступлениях, поскольку видит пути улучшения и модернизации существующих механизмов. Как сказал еще один член Европарламента от Эстонии Урмас Паэт, по сравнению с 2008 годом, когда эта директива была принята, многое изменилось, в том числе то, что защита окружающей среды стала приоритетом Евросоюза.

«В минувшем году Европейская комиссия обнародовала оценку этой директивы, в которой подтвердила рост организованной преступности в экологических преступлениях. Еврокомиссия отмечает, что, опираясь на полученную от государств-членов информацию, самые серьезные проблемы экологической преступности — это незаконный оборот дикой флоры и фауны, а также незаконные перевозки отходов. Но решение этих проблем требует тесного трансграничного сотрудничества», - заявил Паэт.

Кроме того, следует улучшить сбор статистики и данных, которые касаются экологической преступности, и уточнить юридические термины. «Один из вариантов — расширить сферу действия директивы, включив в нее новые виды и схемы экологических преступлений. Также известно, что наказания за экологические преступления в государствах-членах разные: в некоторых странах они строже, в некоторых мягче. Здесь Еврокомиссия рассматривает возможность установления в директиве минимальных и максимальных ставок санкций. Несколько подобных предложений включены в отчет Европарламента», - отметил евродепутат, добавив, что Еврокомиссия обещала выступить со своими предложениями по обновлению директивы к концу этого года.

Эстония держит руку на пульсе

И в Эстонии на экологическую преступность стали обращать больше внимания. Например, в ежегоднике прокуратуры за 2020 год эта сфера окружающей среды рассматривается как новый приоритет в правовой политике нашей страны.

«В ежегоднике сказано, что в Эстонии экологические преступления стали серьезнее, сложнее и опаснее. В частности, проблема заключается в том, что преступники все больше конспирируются, работают в группах и имеют большую прибыль. Однако, по оценке прокуратуры, наказания по-прежнему практически отсутствуют, - рассказывает Паэт. - Отмечается, что если раньше раньше озабоченность вызывала групповая деятельность браконьеров на Чудском озере и Пярнуском заливе, то теперь акцент сместился на незаконную трансграничную транспортировку отходов. Так, за последние годы уже выявлено несколько случаев, когда в Эстонию нелегально привозили отходы из других стран». Поэтому, по словам политика, безусловно, для Эстонии будет полезно, если приграничное сотрудничество уплотнится путем обновления директивы.

Урмас Паэт. ФОТО: Sander Ilvest

При расследовании экологических преступлений возникает большое количество проблем, препятствующих их раскрытию. Среди них — отсутствие специальной техники, невозможность определения причинно-следственной связи и ущерба, большая латентность, отсутствие достаточной методики для расследования и многое другое.

«Это очень затратно с точки зрения объема работы, рабочей силы и времени. Для этого нужно больше людей, которые занимались бы расследованием и производством. Больше — не всегда лучше, но, учитывая масштаб полемики, других вариантов нет, - объяснил евродепутат Рихо Террас. - Зачастую ограничиваются предписаниями и сравнительно небольшими штрафами, так как на большее нет способности. Одной из потенциальных частей нынешней инициативы по правилам экологической ответственности могло бы стать увеличение необходимых способностей, в противном случае в этих правилах нет смысла, если по-прежнему нет людей для их внедрения».

По мнению Паэта, во многом успех борьбы с экологическими преступлениями зависит от того, является ли предотвращение таких злодеяний приоритетным: «Потому что их выявление и расследование требует денег, специалистов и других ресурсов, наличие которых опять же зависит от расстановки приоритетов. Приоритет в этой области определенно растет».

Политик добавил, что снижение преступности требует трансграничного, межведомственного и межсекторального сотрудничества. Кроме того, необходимо постоянно повышать осведомленность общественности и обеспечивать выделение достаточных ресурсов на выявление экологических преступлений и борьбу с ними. «Конечно, на многих влияют возможные штрафы, но если вероятность быть пойманным очень мала, одно лишь увеличение штрафов не поможет. Поэтому предотвращение и раскрытие преступлений имеют решающее значение», - подчеркнул он.

Террас уверен, что создание классификации экологических преступлений обеспечило бы более четкую и потенциально более эффективную основу для призыва к ответственности экологических преступников и для предотвращения таких преступлений, поскольку потенциальные последствия серьезны.

Влияние на промышленность Ида-Вирумаа

Климатическая стратегия ЕС крайне амбициозна, она по-прежнему вызывает много споров, критики и опасений, в том числе в промышленных регионах Эстонии. В свете «зеленого поворота» все громче звучат и голоса евроскептиков.

«Изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды представляют собой серьезную угрозу для Европы и мира. Европейский союз стремится к 2050 году стать климатически нейтральным и сделать экономику ЕС устойчивой и дружелюбной к окружающей среде. Это очень фундаментальные и единственно возможные решения, которые могут не всем понравиться, но их необходимо принять. Европейское "зеленое соглашение" предполагает конкретную программу действий, чтобы в итоге прийти к "зеленой экономике". Также ЕС посредством механизма справедливого перехода предоставляет финансовую и техническую помощь для достижения этой цели», - сказала Кальюранд.

Паэт в свою очередь отметил, что в защите окружающей среды и борьбе с глобальным потеплением большую роль играют именно предприятия. «По факту нет реальной альтернативы, чтобы снизить загрязнение и попытаться сохранить окружающую среду. Поэтому необходимо действовать и, безусловно, сотрудничать с предприятиями, учитывая их беды и предложения», - сказал политик, добавив, что последствия климатических изменения касаются всех, в том числе и евроскептиков.

Позиция Терраса по поводу более строгих экологических правил тоже основывается не на том, что думают евроскептики, а на том, что директива об экологической ответственности принесет Эстонии, местному населению, промышленности и предпринимательству.

Рихо Террас. ФОТО: Euroopa Parlament

«В случае Эстонии это сильно затрагивает Ида-Вирумаа, и стоит подчеркнуть, что влияние на промышленность этого региона и, следовательно, на население не будет разрушительным или непропорциональным, по сравнению с другими странами. Многие евроскептики просто исходят из того, что охватывающее 27 стран регулирование плохо само по себе, но обращать внимание следует на то, что оно даст конкретным регионам», - объяснил он.

По мнению Терраса, для Эстонии в темах окружающей среды, которые связаны с промышленностью, всегда актуальна пропорциональность: «Влияние нашей сланцевой промышленности на душу населения относительно велико, но невелико в абсолютном выражении - и мы не сможем в одночасье совершить "зеленый поворот". С учетом той самой пропорциональности от нас требуют пропорционально больших изменений и быстрее, чем от остальных. Наша промышленность вносит все больший вклад в сокращение загрязнения и негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому для Эстонии важно, чтобы это постановление не возлагало на нас слишком много нереалистичных ожиданий».

Он добавил, что любое единое регулирование в Европейском союзе должно учитывать региональные особенности и возможности, то есть на Эстонию не должны распространяться такие же относительные предельные нормы, как на Германию или Францию.

Налогоплательщик не должен страдать

Какие профилактические меры или санкции смогли бы стать сдерживающими факторам для предприятий, пренебрегающих экологической ответственностью? «Следует начать с профилактики — с повышения осведомленности, обучения должностных лиц, обучения правоохранительных органов и улучшения обмена информацией между ведомствами. Очень важно последовательное применение директив, чтобы была правовая и административная определенность и ясность» - уверена Марина Кальюранд.

Но если экологического ущерба не удалось избежать, то, по ее словам, основной принцип такой: платит тот, кто нанес ущерб. «Это означает, что коммерческие товарищества, а не налогоплательщики, должны полностью покрывать расходы, связанные с ущербом окружающей среде, который они напрямую нанесли», - объяснила Марина Кальюранд один из главных принципов ЕС в отношении экологической ответственности предприятий.

«Рекомендация Европарламента предусматривает переворот бремени доказывания, то есть коммерческие товарищества освобождаются от ответственности, если смогут доказать, что они не могли знать об опасности своей деятельности. Санкции зависят от конкретного ущерба окружающей среде или преступления и могут включать, помимо прочего, административные меры, денежные наказания и в некоторых случаях уголовную ответственность. Европарламент предложил рассмотреть систему обязательных финансовых гарантий, охватывающих страхование, банковские гарантии, поручительства, облигации и прочее, чтобы налогоплательщикам не приходилось нести расходы, связанные с нанесением ущерба окружающей среде», - рассказала евродепутат.

Евродепутаты уверены, что крайне важно добиться баланса между интересами бизнеса и общества. По словам Кальюранд, это можно сделать с помощью повышения осведомленности, финансовой стимуляции и компенсаций. Предприятия стоит поощрять и поддерживать внедрение инновационных и дружелюбных к окружающей среде технологий, продукции и т.д.

«В приоритете нынешнего бюджета ЕС (2021-2027) - "зеленая революция" и "электронная революция", они поддерживаются с помощью различных программ. Кроме того, был создан фонд справедливого перехода для поддержки регионов, сталкивающихся с серьезными социально-экономическими проблемами в результате перехода к климатической нейтральности. Обязанность правительства Эстонии — сделать эти средства доступными для предприятий и людей. Верю, что предприятия подхватят цели политики Европейского союза в области климата и окружающей среды, когда увидят, что правила существуют не только на бумаге, но в самом деле работают и являются полезными для них, - сказала Кальюранд.

Террас отметил, что одно не должно вредить другому: «В основе баланса лежит социальная ответственность, которую, в числе прочего, предприятия несут за сохранение окружающей среды, чтобы не загрязнять среду обитания, в которой живет общество. Это может вызвать другие проблемы, например, нанести большой вред здоровью человека. Загрязнение не останавливается на границах, поэтому предприятия несут большую ответственность. Баланс там, где такое загрязнение не происходит и, если оно происходит, то не оплачивается налогоплательщиком».

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back