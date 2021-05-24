Европарламент требует положить конец экобезнаказанности

Паэт в свою очередь отметил, что в защите окружающей среды и борьбе с глобальным потеплением большую роль играют именно предприятия. «По факту нет реальной альтернативы, чтобы снизить загрязнение и попытаться сохранить окружающую среду. Поэтому необходимо действовать и, безусловно, сотрудничать с предприятиями, учитывая их беды и предложения», - сказал политик, добавив, что последствия климатических изменения касаются всех, в том числе и евроскептиков.

Позиция Терраса по поводу более строгих экологических правил тоже основывается не на том, что думают евроскептики, а на том, что директива об экологической ответственности принесет Эстонии, местному населению, промышленности и предпринимательству.

Рихо Террас. ФОТО: Euroopa Parlament

«В случае Эстонии это сильно затрагивает Ида-Вирумаа, и стоит подчеркнуть, что влияние на промышленность этого региона и, следовательно, на население не будет разрушительным или непропорциональным, по сравнению с другими странами. Многие евроскептики просто исходят из того, что охватывающее 27 стран регулирование плохо само по себе, но обращать внимание следует на то, что оно даст конкретным регионам», - объяснил он.

По мнению Терраса, для Эстонии в темах окружающей среды, которые связаны с промышленностью, всегда актуальна пропорциональность: «Влияние нашей сланцевой промышленности на душу населения относительно велико, но невелико в абсолютном выражении - и мы не сможем в одночасье совершить "зеленый поворот". С учетом той самой пропорциональности от нас требуют пропорционально больших изменений и быстрее, чем от остальных. Наша промышленность вносит все больший вклад в сокращение загрязнения и негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому для Эстонии важно, чтобы это постановление не возлагало на нас слишком много нереалистичных ожиданий».

Он добавил, что любое единое регулирование в Европейском союзе должно учитывать региональные особенности и возможности, то есть на Эстонию не должны распространяться такие же относительные предельные нормы, как на Германию или Францию.

Налогоплательщик не должен страдать

Какие профилактические меры или санкции смогли бы стать сдерживающими факторам для предприятий, пренебрегающих экологической ответственностью? «Следует начать с профилактики — с повышения осведомленности, обучения должностных лиц, обучения правоохранительных органов и улучшения обмена информацией между ведомствами. Очень важно последовательное применение директив, чтобы была правовая и административная определенность и ясность» - уверена Марина Кальюранд.

Но если экологического ущерба не удалось избежать, то, по ее словам, основной принцип такой: платит тот, кто нанес ущерб. «Это означает, что коммерческие товарищества, а не налогоплательщики, должны полностью покрывать расходы, связанные с ущербом окружающей среде, который они напрямую нанесли», - объяснила Марина Кальюранд один из главных принципов ЕС в отношении экологической ответственности предприятий.

«Рекомендация Европарламента предусматривает переворот бремени доказывания, то есть коммерческие товарищества освобождаются от ответственности, если смогут доказать, что они не могли знать об опасности своей деятельности. Санкции зависят от конкретного ущерба окружающей среде или преступления и могут включать, помимо прочего, административные меры, денежные наказания и в некоторых случаях уголовную ответственность. Европарламент предложил рассмотреть систему обязательных финансовых гарантий, охватывающих страхование, банковские гарантии, поручительства, облигации и прочее, чтобы налогоплательщикам не приходилось нести расходы, связанные с нанесением ущерба окружающей среде», - рассказала евродепутат.

Евродепутаты уверены, что крайне важно добиться баланса между интересами бизнеса и общества. По словам Кальюранд, это можно сделать с помощью повышения осведомленности, финансовой стимуляции и компенсаций. Предприятия стоит поощрять и поддерживать внедрение инновационных и дружелюбных к окружающей среде технологий, продукции и т.д.

«В приоритете нынешнего бюджета ЕС (2021-2027) - "зеленая революция" и "электронная революция", они поддерживаются с помощью различных программ. Кроме того, был создан фонд справедливого перехода для поддержки регионов, сталкивающихся с серьезными социально-экономическими проблемами в результате перехода к климатической нейтральности. Обязанность правительства Эстонии — сделать эти средства доступными для предприятий и людей. Верю, что предприятия подхватят цели политики Европейского союза в области климата и окружающей среды, когда увидят, что правила существуют не только на бумаге, но в самом деле работают и являются полезными для них, - сказала Кальюранд.