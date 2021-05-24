Европарламент требует положить конец экобезнаказанности
- Европарламент обеспокоен ростом экопреступлений
- В Эстонии акцент экопреступлений сместился на незаконные перевозки отходов
- Экологические преступления сложно раскрыть, наказаний практически нет
- За ущерб должен платить нарушитель, а не налогоплательщик
Экологические преступления имеют очень низкую раскрываемость, но при этом они являются четвертой по доходности криминальной деятельностью в мире. Европарламент озабочен таким положением дел и предлагает сурово карать отдельных нарушителей и предприятия, которые наносят вред окружающей среде.