Когда причиной усталости является COVID: особенности необычного утомления

Усталость – давно обсуждаемый врачами симптом COVID-19. В первую волну она обычно ассоциировалось с тяжелыми формами коронавируса, однако сегодня уже известно, что состояние усталости, вызванное ковидом, может возникать и в предсимптоматические дни, предшествуя фазе инфекции, во время которой проявляются ее специфические тяжелые симптомы.

Усталость и слабость как общие признаки COVID. При заболевании коронавирусом они могут поражать людей любого возраста. Их главной отличительной особенностью является более серьезная интенсивность и продолжительность по сравнению с утомлением, возникающим при физических перегрузках или недосыпе. Такая тяжесть состояния объясняется выработкой цитокинов, выделяемых иммунной системой организма для уничтожения возбудителей инфекции. Вялость и сильная усталость являются последствиями такой борьбы иммунитета с болезнью.

Чем отличается усталость, вызванная COVID. Существуют некоторые нюансы, которые заслуживают внимания.

Истощение. Когда причиной ощущаемого утомления является COVID, оно может принимать гипертрофированную форму – например, человек может чувствовать себя настолько истощенным, что ему становится трудно даже встать с постели.

Необычная слабость. Необъяснимое чувство слабости – особенно в сопровождении головокружения, озноба или необычно жаркого ощущения – тоже может быть признаком того, что организм борется с воспалением.

Падение количества тромбоцитов. Наряду с усталостью падение уровня тромбоцитов также является ранним индикатором COVID. Если игнорировать эти симптомы, они могут ухудшить течение болезни и прогнозы по выздоровлению.

Мышечная боль (миалгия). Если вы начнете испытывать необычную боль или ломоту, будьте осторожны. При заболевании коронавирусом боли в теле могут усугублять ощущение утомления и истощения. Миалгия сама по себе является индикатором COVID-19: при этом возможны резкая боль в спине, суставах или необычная головная боль, которая не проходит.

Резюмируя, специалисты отмечают, что ощущение усталости, истощения, разбитости является серьезным поводом сделать тест на коронавирус. Во многих случаях они проявляются как ранние признаки инфекции, к которым позднее присоединяются уже известные жар, кашель, дискомфорт в груди, озноб или одышка.