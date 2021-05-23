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  • В Эстонии впервые с 28 апреля за сутки не умер ни один пациент с коронавирусом

В Эстонии впервые с 28 апреля за сутки не умер ни один пациент с коронавирусом

Больница. Иллюстративное фото. ФОТО: Marianne Loorents/As Postimees Grupp

За прошедшие сутки в Эстонии не было зафиксировано ни одной смерти от последствий коронавирусной инфекции.

"Актуальная камера" обратила внимание на то, что это произошло впервые с 28 апреля.

За минувшие сутки в стране выявили 103 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на утро воскресенья в больницах страны находятся 183 человека с коронавирусной инфекцией. В отделениях интенсивной терапии - 28 пациентов, из них на искусственной вентиляции легких - 17.

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