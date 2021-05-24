В Эстонии с 24 мая ослабили еще ряд ограничений

В соответствии с принятым 13 мая решением правительства, при заполняемости помещений до 50% с 24 мая могут распахнуть свои двери культурно-развлекательные заведения, а также можно будет питаться в помещениях кафе и ресторанов.

Как передала ранее пресс-служба правительства, премьер-министр Кая Каллас отметила, что при смягчении ограничений правительство учло уровень риска заражения. "С 24 мая мы смягчим ограничения для видов деятельности со средним риском заражения. Призываю всех жителей Эстонии помнить, что, хотя приближающееся лето обещает нам передышку, мы всё равно должны вести себя ответственно», – сказала премьер-министр.

С 24 мая будет разрешено находиться в помещениях музеев и выставочных залах, а также в помещениях с посадочными местами, таких как театр, кинотеатр, конференцзал, на богослужениях и иных религиозных обрядах в случае, если помещение заполнено не более, чем наполовину.

В помещениях, где посадочные места пронумерованы и закреплены за конкретным человеком, предельное количество присутствующих не должно превышать 200 человек без учета выступающих и организаторов, которые не вступают в непосредственный контакт с публикой. В музеях и выставочных комплексах предельное число участников дано в расчете на каждое помещение. Мероприятие должно закончиться не позднее 22.00.

При передвижении в помещениях нужно считаться с правилом 2+2, носить маску, пользоваться дезинфицирующими средствами и выполнять указания организаторов по предотвращению распространения коронавируса.

Ограничения для развлекательных заведений продлены до 30 мая включительно.

С 24 мая в помещениях заведений общепита можно употреблять еду и напитки, не заполняя помещения более, чем на 50%. За одним столом могут находиться не более 6 человек. Двери должны закрыться для клиентов в 22.00.

С 24 мая на открытой территории заведений общепита можно питаться в группах до 10 человек, заполнено должно быть не более чем 50% территории. Открытая территория должна быть закрыта с 22.00.

С 24 мая в помещениях предприятий торговли и обслуживания можно находиться, соблюдая правило 50-процентной заполняемости для одного помещения. При передвижении нужно учитывать правило 2+2 и носить маску.

С 31 мая в помещениях будут снова разрешены тренировки, а также молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и курсы повышения квалификации в группах до 10 человек. Помещения необходимо заполнять не более, чем на 25%, разом в этих видах деятельности может принимать участие не более 100 человек, группы не должны пересекаться между собой. Групповое ограничение не действует в отношении учеников одного класса или учебной группы.

С 31 мая могут открыться также общественные бани, спа, водные центры и бассейны, расположенные в помещениях, с учетом того, что помещение не должны быть заполнено больше, чем на 50%, а количество присутствующих не должно превышать 200, при передвижении нужно соблюдать правило 2+2. Принимать посетителей можно с 6 утра до 22.00.

Необходимость перечисленных в распоряжении ограничений и мер правительство будет пересматривать каждые две недели.

Также с 24 мая в сфере образования по интересам разрешено проводить экзамены и консультации в помещениях, сообщили в правительственной пресс-службе.

С 24 мая в помещениях разрешены консультации, связанные с образованием по интересам, если в них участвует не более 10 человек, включая наставника. Групповые ограничения не действуют в отношении экзаменов, но при организации экзамена нужно учитывать требование, что помещение не должно быть заполнено более, чем на 25%. С 31 мая это ограничение перестанет действовать при проведении экзаменов.

При проведении занятий из сферы образования по интересам в помещениях всем людям, достигшим возраста 12 лет, необходимо носить маски. Маску не нужно надевать в случае, если это противопоказано по состоянию здоровья, исключено в силу характера деятельности или по иным уважительным причинам.