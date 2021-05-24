Пассажир об экстренной посадке в Минске: было ясно, что это постановка

Проживающий в Вильнюсе Мантас рассказал, что, когда самолет изменил направление недалеко от литовской границы, пассажиров информировали только о приземлении в Минске. Несколько пожарных машин, около пятидесяти служащих и служебные собаки ждали самолет в аэропорту.

«Мы видели задержание. Чиновники возле Протасевича делали вид, что собаки что-то нашли в его сумке. Был общий контроль, всех выстроили в ряд со своим багажом, привели собак и всех проверили. Разумеется, они "нашли" что-то в багаже ​​одного человека, но непонятно, может, им не понравились сильно пахнущие носки. Затем подъехал автобус, и задержанного увезли с сотрудниками спецподразделения или полиции», - сказал мужчина репортерам после приземления в Вильнюсе.