Пн, 24.05.2021
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Пассажир севшего в Минске самолета: было ясно, что это постановка

Самолет Ryanair в аэропорту Минска. ФОТО: -/AFP

По словам пассажира самолета Ryanair, вынужденного приземлиться в Минске, было очевидно, что задержание Романа Протасевича было постановкой, пишет Postimees.

Проживающий в Вильнюсе Мантас рассказал, что, когда самолет изменил направление недалеко от литовской границы, пассажиров информировали только о приземлении в Минске. Несколько пожарных машин, около пятидесяти служащих и служебные собаки ждали самолет в аэропорту.

«Мы видели задержание. Чиновники возле Протасевича делали вид, что собаки что-то нашли в его сумке. Был общий контроль, всех выстроили в ряд со своим багажом, привели собак и всех проверили. Разумеется, они "нашли" что-то в багаже ​​одного человека, но непонятно, может, им не понравились сильно пахнущие носки. Затем подъехал автобус, и задержанного увезли с сотрудниками спецподразделения или полиции», - сказал мужчина репортерам после приземления в Вильнюсе.

«Когда мы приземлились, приехали три пожарные машины, человек пятьдесят, спецназ, и еще какие-то службы. В принципе, было ясно, что это постановка», - добавил Мантас.

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