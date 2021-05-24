Вместе с бывшим главредом NEXTA при принудительной посадке самолета в Минске задержали россиянку

Официальный представитель ЕГУ Максим Милта подтвердил, что девушку задержали в Минске. После задержания на связь она не выходила. «Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега», - сказал Милта.

Пассажиров рейса Ryanair FR4978 Афины-Вильнюс по прибытии в столицу Литвы допросили в аэропорту. Как сообщает корреспондент «МБХ медиа», в Вильнюс прилетели около 170 человек, среди них не было граждан России и Белоруссии. По словам одного из опрошенных пассажиров, по крайней мере четыре человека на борту были связаны с белорусскими спецслужбами. Они также не прилетели в Вильнюс.

Полиция Литвы спрашивала у пассажиров, что происходило в Минске, как они себя чувствуют и нужна ли им психологическая поддержка. При этом допрашивали не только граждан Литвы, но и летевших тем же рейсом граждан Германии, Румынии и Испании.

По данным сервиса FlightRadar24с, самолет ирландской авиакомпании Ryanair вылетел из Афин в 10:28 и должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, однако немного не долетев до воздушного пространства Литвы, развернулся в сторону Минска.

После 14:00 пресс-служба аэропорта Минска сообщила об экстренной посадке самолета из-за сообщения о минировании. В операторе международных аэропортов Литвы, в свою очередь, сообщали, что самолет решили посадить в Минске из-за конфликта на борту, сообщает телеканал «Дождь».

Пассажиры рейса Афины-Вильнюс рассказали Delfi.lt о задержании Романа Протасевича.

«После внезапного маневра самолета один парень начал паниковать, схватился за голову. Только тогда мы не поняли, почему», - рассказал один из очевидцев, добавив, что никаких конфликтов на борту не было. По его словам, мужчина огорчился, узнав, что самолет идет на посадку, а после приземления его отвели в сторону, вытряхнув вещи на взлетную полосу.

«Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним постоянно стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели», - рассказал очевидец. По его словам, осмотр самолета занял около трех часов, которые пассажиры были вынуждены провести в коридоре без воды и доступа в туалет.

После приземления самолет осмотрела саперно-техническая бригада - ее представитель рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что проверка лайнера заняла 2-2,5 часа. В сюжете говорится, что решение сажать самолет в Минске принял экипаж, а о ЧП «сразу доложили главе государства», который принял решение направить к лайнеру истребитель.

«Такая реакция Вооруженных сил на инциденты в воздушном пространстве вполне очевидна. Военно-воздушные силы и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве, но при этом всегда готовы оказать помощь любому воздушному судну в случае бедствий либо каких-либо форс-мажорных обстоятельств», - говорится в сюжете телеканала.

Накануне бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан в Минске на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в белорусской столице. Протасевич направлялся из Афин в Вильнюс.

Самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж решил посадить самолет в Минске из-за сообщения о якобы имеющейся на борту бомбе. Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевич был задержан. Бомба не найдена.

Перед вылетом, по некоторым данным, Протасевич сообщил, что заметил за собой слежку - в аэропорту подозрительный мужчина пытался сфотографировать его документы, а затем ушел, хотя пришла его очередь. Также он обратился к нему с вопросом на русском языке, хотя Протасевич молчал.