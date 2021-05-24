Вместе с бывшим главредом NEXTA при принудительной посадке самолета в Минске задержали россиянку
При экстренной посадке самолета Ryanair в Минске вместе с бывшим главным редактором белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в Минске задержали россиянку. Как сообщает NEWSru со ссылкой на Русскую службу Би-би-си, речь может идти о девушке Протасевича 23-летней Софье Сапега, которая учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза».