Коронавирус подтвержден у 77 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2612 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 77, то есть 2,9% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2612 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 77, то есть 2,9% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 36 человек. В Харьюмаа 30 новых случая приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось десять, в Пярнумаа — девять, в Тартумаа — шесть, в Валга и Вильяндимаа — по пять, в Валгамаа — два, в Ляэне-Вирумаа — один новый случай. На Хийумаа и Сааремаа, а также в Йыгева-, Ярва-, Ляэне-, Пыльва- и Рапламаа — новых случаев не выявлено. В случае трех положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 250,8 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,3% от общего количества сделанных тестов.
За сутки в больницах открыли восемь новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 187 пациентов
По состоянию на утро 24 мая в Эстонии в больничном лечении нуждаются 187 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 30 пациентам, из которых 17 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Было открыто восемь новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали двух человек, одного человека перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
Стационарное лечение требовалось в целом 6,8% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 67 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 133 человека (71%).
За сутки скончался один человек с коронавирусом — 82-летняя женщина. Всего в Эстонии умерл 1241 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 7743 случая заболевания COVID-19 у 7398 человек.
По состоянию на 24 мая выздоровели 121 114 человек. Из них истории болезни 79 508 человек (65,6%) завершены, у 41 606 человек (34,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 395 229 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 128 669 положительных первичных результатов.
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привит 437 731 человек, курс вакцинации завершен у 226 105 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошел 437 731 человек, из которых у 226 105 человек курс вакцинации завершен. За сутки было введено 3729 доз вакцины. В общей сложности было введено 640 813 доз вакцины.
С этой недели открыта запись на вакцинацию против COVID-19 для всех желающих в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному информационному номеру 1247.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 276 769 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6811 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 70.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала
Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.
Дополнительную информацию о смягченных ограничениях можно найти здесь.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.