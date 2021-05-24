Коронавирус подтвержден у 77 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 36 человек. В Харьюмаа 30 новых случая приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось десять, в Пярнумаа — девять, в Тартумаа — шесть, в Валга и Вильяндимаа — по пять, в Валгамаа — два, в Ляэне-Вирумаа — один новый случай. На Хийумаа и Сааремаа, а также в Йыгева-, Ярва-, Ляэне-, Пыльва- и Рапламаа — новых случаев не выявлено. В случае трех положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 250,8 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,3% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли восемь новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 187 пациентов

По состоянию на утро 24 мая в Эстонии в больничном лечении нуждаются 187 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 30 пациентам, из которых 17 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто восемь новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали двух человек, одного человека перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

Стационарное лечение требовалось в целом 6,8% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 67 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 133 человека (71%).

За сутки скончался один человек с коронавирусом — 82-летняя женщина. Всего в Эстонии умерл 1241 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7743 случая заболевания COVID-19 у 7398 человек.

По состоянию на 24 мая выздоровели 121 114 человек. Из них истории болезни 79 508 человек (65,6%) завершены, у 41 606 человек (34,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 395 229 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 128 669 положительных первичных результатов.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привит 437 731 человек, курс вакцинации завершен у 226 105 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошел 437 731 человек, из которых у 226 105 человек курс вакцинации завершен. За сутки было введено 3729 доз вакцины. В общей сложности было введено 640 813 доз вакцины.

С этой недели открыта запись на вакцинацию против COVID-19 для всех желающих в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному информационному номеру 1247.