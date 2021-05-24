Amnesty: посадка в Минске самолета с Протасевичем - акт воздушного пиратства

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) назвала актом воздушного пиратства ложное сообщение о минировании с целью приземления в Минске пассажирского самолета Ryanair и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. "Нет сомнений в том, что белорусские власти использовали ложную угрозу взрыва и истребитель МиГ, чтобы заставить приземлиться самолет, летевший из одной страны Евросоюза в другую, причем это было сделано с очевидной единственной целью - задержать уехавшего из страны критически настроенного журналиста, которого они очень хотели заставить замолчать", - заявила директор AI по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс в понедельник, 24 мая.