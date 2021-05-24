В странах Балтии отмечается снижение суточного прироста COVID-19

В Латвии за прошедшие сутки выявлены 134 новых случая COVID-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о двух смертях.

Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 335 случаев на 100 000 жителей. С начала пандемии новым коронавирусом в Латвии заразились 131 079 человек.

Накануне в Латвии было зафиксировано 233 новых случая COVID-19.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 269 новых случаев Covid-19, от этого заболевания скончались девять человек, сообщил в понедельник департамент статистики. Всего от COVID-19 в Литве скончались 4195 человек, с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8464 смерти.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 446,3 случая. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 271 тыс. 130 случаев COVID-19.

Накануне в Литве было выявлено 459 случаев заражения.

В Эстонии за минувшие сутки положительными оказались 77 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, скончался один человек с COVID-19, сообщил в понедельник Департамент здоровья. Всего с начала пандемии умер 1 241 заболевший.

Средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составила 250,8 случаев.

С начала пандемии в Эстонии выявлены 128 669 случаев заражения COVID-19.

Накануне в Эстонии было зарегистрировано 103 новых заражения.

Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 437 731 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 226 105 человек.

В Эстонии с понедельника смягчаются некоторые коронавирусные ограничения. С 24 мая правительством разрешено посещение мероприятий в закрытых помещения - музеях, театрах, кинозалах и выставочных залах, проведение богослужений или других публичных религиозных обрядов при условии, что заполняемость помещения не превышает 50 процентов и максимальном количестве участников до 200 человек.

Также с 24 мая открываются заведения общественного питания при условии заполнения помещений не более, чем на 50%.