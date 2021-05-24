Белоруссия выдала Эстонии преступника, стрелявшего в лесника

В ноябре 2019 года Харьюский уездный суд признал Тармо Лаази виновным в попытке убийства и незаконном обращении с огнестрельным оружием, приговорив его к шести годам тюрьмы. Мужчина стал уклоняться от исполнения судебного решения и сбежал за границу.

Тармо Лаази. ФОТО: Kanal 2 / Reporter

В августе 2018 года называющий себя националистом и юристом Лаази выстрелил в живот и руку работавшему в деревне Касиспеа в волости Куусалу работнику лесной отрасли.

В ходе расследования было установлено, что в конце августа 2018 года Тармо Лаази сообщил в полицию о предполагаемых лесных ворах, которые орудуют в волости Куусалу в деревне Казиспеа. Полиция установила, что у них есть разрешение на рубку леса и их действия законы. Около полуночи 29 августа лесорубы отправились объясниться, но Лаази выстрелил сначала из ракетницы поверх голов людей, а потом из пистолета маузер сделал один выстрел в живот потерпевшего, а второй - в руки.