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Белоруссия выдала Эстонии преступника, стрелявшего в лесника

Белоруссия выдала Эстонии Тармо Лаази. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

На прошлой неделе белорусская милиция выдала своим эстонским коллегам признанного виновным в покушении на убийство, но уклонявшегося от наказания Тармо Лаази.

В ноябре 2019 года Харьюский уездный суд признал Тармо Лаази виновным в попытке убийства и незаконном обращении с огнестрельным оружием, приговорив его к шести годам тюрьмы. Мужчина стал уклоняться от исполнения судебного решения и сбежал за границу. 

Тармо Лаази. ФОТО: Kanal 2 / Reporter

В августе 2018 года называющий себя националистом и юристом Лаази выстрелил в живот и руку работавшему в деревне Касиспеа в волости Куусалу работнику лесной отрасли. 

В ходе расследования было установлено, что в конце августа 2018 года Тармо Лаази сообщил в полицию о предполагаемых лесных ворах, которые орудуют в волости Куусалу в деревне Казиспеа. Полиция установила, что у них есть разрешение на рубку леса и их действия законы. Около полуночи 29 августа лесорубы отправились объясниться, но Лаази выстрелил сначала из ракетницы поверх голов людей, а потом из пистолета маузер сделал один выстрел в живот потерпевшего, а второй - в руки. 

Экспертиза признала травмы потерпевшего опасными для жизни, поэтому Лаази было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Для совершения преступления Лаази использовал произведенный в 1910 году пистолет, который он нашел на чердаке одного из домов. Маузер не был зарегистрирован, поэтому Лаази также был обвинен в незаконном обращении с оружием. 

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