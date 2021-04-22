Картина дня: приговор виновным в ДТП на Лаагна-теэ, смягчение ограничений и реакция на перехват самолета
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 мая.
В понедельник, 24 мая, Харьюский уездный суд принял окончательное решение по делу Исы Халилова и Вячеслава Калашникова, которых прокуратура обвиняла в совершении летом прошлого года в Таллинне тяжелой аварии, в результате которой погибли два человека. Иса Халилов получил 10 лет, а Вячеслав Калашников - три года тюрьмы. Читать далее...
В соответствии с ранее согласованным правительством решениями, с понедельника в Эстонии смогут открыться театры, кинозалы и рестораны, а с 31 мая будут разрешены групповые тренировки. Читать далее...
В начале этого года Министерство сельской жизни запустило двухлетнюю кампанию «Рыба – это звучит хорошо», чтобы побудить население употреблять больше рыбной продукции. Зачем это министерству, кто выиграет от этого больше — потребитель или продавец и как увеличение потребления отразится на окружающей среде? Читать далее...
По оценке экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика-Ильвеса, сборную Беларуси следует исключить из числа участников проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею. По его мнению, это сильнее всего заденет обожающего хоккей диктатора Александра Лукашенко. Читать далее...
Комментируя инцидент с самолетом Ryanair, председатель эстонско-белорусской группы в Рийгикогу Игорь Кравченко (Центристская партия) сообщил, что политические события в Белоруссии всегда вызывают оживленное обсуждение. Читать далее...
При экстренной посадке самолета Ryanair в Минске вместе с бывшим главным редактором белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в Минске задержали россиянку. Как сообщает NEWSru со ссылкой на Русскую службу Би-би-си, речь может идти о девушке Протасевича 23-летней Софье Сапега, которая учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза». Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2612 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 77, то есть 2,9% от общего количества. Читать далее...
За эти выходные в государственной электронной регистратуре и по государственному информационному номеру 1247 было сделано 30 847 бронирований на вакцинацию от COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро было доступно почти 2400 свободных номерков на вакцинацию. Читать далее...
На позапрошлой неделе заключенный Тартуской тюрьмы совершил попытку самоубийства, но непосредственно после инцидента надзирателям удалось его реанимировать. К сожалению, на прошлой неделе этот человек все-таки умер. Читать далее...
Ежегодный региональный конгресс отделения Центристской партии в Пярнуском уезде прошел в воскресенье в Доме молодежи в Пярну. В Пярнумаа у партии 759 членов, из них в конгрессе приняли участие 62 человека. На пост председателя регионального отделения баллотировались Андрей Коробейник и Марко Шорин, председателем стал глава городского совета Пярну Андрей Коробейник. Читать далее...
После того, как власти Беларуси вынудили приземлиться в Минске самолет Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, авиакомпания airBaltic решила не использовать воздушное пространство Беларуси для полетов. Об этом заявил в эфире утренней программы "Домская площадь" министр сообщения Латвии Талис Линкайтс. Читать далее...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призывает прекратить все виды транзита через Белоруссию - так она отреагировала на произошедший в воскресенье инцидент с пассажирским самолетом Ryanair, который принудили сесть в аэропорту Минска. Читать далее...
На прошлой неделе белорусская милиция выдала своим эстонским коллегам признанного виновным в покушении на убийство, но уклонявшегося от наказания Тармо Лаази. Читать далее...
"Это напоминало хорошо поставленный театр", - рассказал Ренат Рутиньш. Он был пассажиром рейса Афины-Вильнюс Ryanair, который был вынужден приземлиться в Минске в воскресенье, 23 мая. Как сообщили СМИ, самолет продолжил рейс без как минимум двух пассажиров - бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки. Читать далее...