Картина дня: приговор виновным в ДТП на Лаагна-теэ, смягчение ограничений и реакция на перехват самолета

Суд вынес приговор виновным в ДТП на Лаагна-теэ: Халилов получил 10 лет, Калашникова приговорили к трем годам

В понедельник, 24 мая, Харьюский уездный суд принял окончательное решение по делу Исы Халилова и Вячеслава Калашникова, которых прокуратура обвиняла в совершении летом прошлого года в Таллинне тяжелой аварии, в результате которой погибли два человека. Иса Халилов получил 10 лет, а Вячеслав Калашников - три года тюрьмы. Читать далее...

В Эстонии с 24 мая ослабили еще ряд ограничений

В соответствии с ранее согласованным правительством решениями, с понедельника в Эстонии смогут открыться театры, кинозалы и рестораны, а с 31 мая будут разрешены групповые тренировки. Читать далее...

Жителей Эстонии призывают есть больше рыбы: кому это выгодно и что будет с природой

В начале этого года Министерство сельской жизни запустило двухлетнюю кампанию «Рыба – это звучит хорошо», чтобы побудить население употреблять больше рыбной продукции. Зачем это министерству, кто выиграет от этого больше — потребитель или продавец и как увеличение потребления отразится на окружающей среде? Читать далее...

Ильвес: Беларусь следует вышвырнуть с чемпионата мира по хоккею

По оценке экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика-Ильвеса, сборную Беларуси следует исключить из числа участников проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею. По его мнению, это сильнее всего заденет обожающего хоккей диктатора Александра Лукашенко. Читать далее...

Юферева-Скуратовски: в 21-м веке мы сталкиваемся с ситуацией, когда диктатор позволяет себе применять агрессию в отношении гражданского воздушного судна

Комментируя инцидент с самолетом Ryanair, председатель эстонско-белорусской группы в Рийгикогу Игорь Кравченко (Центристская партия) сообщил, что политические события в Белоруссии всегда вызывают оживленное обсуждение. Читать далее...

Вместе с бывшим главредом NEXTA при принудительной посадке самолета в Минске задержали россиянку

При экстренной посадке самолета Ryanair в Минске вместе с бывшим главным редактором белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в Минске задержали россиянку. Как сообщает NEWSru со ссылкой на Русскую службу Би-би-си, речь может идти о девушке Протасевича 23-летней Софье Сапега, которая учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза». Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 77 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2612 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 77, то есть 2,9% от общего количества. Читать далее...

Новые даты вакцинации появятся не позднее конца недели

За эти выходные в государственной электронной регистратуре и по государственному информационному номеру 1247 было сделано 30 847 бронирований на вакцинацию от COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро было доступно почти 2400 свободных номерков на вакцинацию. Читать далее...

Заключенный Тартуской тюрьмы покончил жизнь самоубийством