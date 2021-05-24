ФОТО: BBC News

Мировая пресса в понедельник посвящает свои первые полосы ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска накануне вечером.

Пассажирский лайнер ирландской авиакомпании совершал рейс из Афин в Вильнюс. Находясь в воздушном пространстве Беларуси, экипаж получил предупреждение о том, что на борту, вероятно, находится взрывное устройство, в связи с чем самолету предлагается совершить экстренную посадку в минском аэропорту.

Среди пассажиров рейса был основатель оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, против которого в Беларуси возбуждено уголовное дело по трем статьям. Его задержали вместе с девушкой, гражданкой России Софьей Сапегой.

Описывая произошедшее, центральные издания разных стран используют выражения "государственный терроризм", "захват самолета" и "похищение журналиста".

Британия пообещала белорусскому диктатору серьезные последствия в связи с событиями воскресенья, пишет британская Times.

"Сложно представить более безрассудный и провокационный акт государственного терроризма", - говорится в другой редакционной статье издания под названием "Уловка тирана по-советски: государство-изгой".

"Лукашенко дает понять, что в свой одержимости заставить замолчать Протасевича, он готов угрожать безопасности гражданского самолета. И это пугающее развитие событий и серьезный вызов Западу", - пишет Times.

В статье белорусские власти прямо обвиняются в похищении людей, пиратстве и угоне самолета.

Британская Independent указывает на то, что, судя по поступающей информации, Александр Лукашенко лично отдавал приказ о взлете истребителя МиГ-29.

Газета также приводит слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихоновской, проживающей в данный момент в Литве. Она заявила, что Роману Протасевичу на родине грозит смертная казнь, и призвала Евросоюз к немедленным действиям, в частности, к введению жестких санкций против властей Беларуси.

"Ни один человек, пролетающий над территорией Беларуси, не может быть уверен в своей безопасности", - приводит слова Светланы Тихановской газета New York Times в рубрике "Цитата дня".

Карта ФОТО: BBC

Агентство Рейтер в своем материале приводит реакцию НАТО. В своем заявлении альянс назвал произошедшее серьезным и опасным инцидентом и призвал провести международное расследование.

"Александр Лукашенко совершил акт настоящего пиратства", - так начинает свой материал журнал Economist.

Издание убеждено, что никакого взрывного устройства на борту не могло быть найдено, так как вся операция была проведена исключительно с целью ареста неугодного журналиста.

ФОТО: Getty Images

Использование белорусскими властями военной авиации для поимки журналиста свидетельствует о наступлении нового миропорядка, пишет израильская газета Jerusalem Post.

Наиболее авторитарные режимы пристально наблюдают за тем, чем закончится эта история, потому что многое в ней можно взять на заметку. Это новый мир, в котором журналисты, диссиденты и критики, проживающие в демократических странах, могут просто исчезнуть по приказу различных авторитарных государств, пишет JP.

Не вдаваясь в детали, издание пишет, что уже известны случаи похищения людей на территории Европы по распоряжению Турции и Ирана, известно об исчезновении людей в Донбассе. "Защиты в наши дни становится все меньше и меньше", - предупреждает Jerusalem Post.