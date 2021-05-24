Ребенок попал под машину на пешеходном переходе
Сегодня, 24 мая, в Пярну на перекрестке улиц Карья и Киви произошло ДТП, в результате которого пострадала девочка, которая начала переходить дорогу по пешеходному переходу, но была сбита автомобилем.
Сегодня, 24 мая, в Пярну на перекрестке улиц Карья и Киви произошло ДТП, в результате которого пострадала девочка, которая начала переходить дорогу по пешеходному переходу, но была сбита автомобилем.
По предварительным данным, ехавший со стороны бульвара Таммсааре в сторону центра города водитель не заметил вышедшую на пешеходный переход 13-летнюю девочку. В результате ребенок был сбит автомобилем, передает Pärnu Postimees.
Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
Дежурный руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Роберт Тийслер сказал, что водитель был трезв.
«Для выяснения обстоятельств случившегося начато производство», - сказал Тийслер.