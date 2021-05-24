Лукашенко запретил освещать протесты в реальном времени и собирать пожертвования на оплату штрафов за митинги

В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации и проведенных без необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено, пишет NEWSru.com.

Генеральному прокурору, прокурорам областей и города Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам.

Ограничение доступа к интернет-ресурсам и прекращение выпуска СМИ теперь допускается на основании решения о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам. Это решение должно быть принято Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере.

Наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа, например в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений. Кроме того, учредителями СМИ независимо от времени создания не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.

Также вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации, либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности.

Исключается уведомительный порядок организации массовых мероприятий. После вступления закона в силу все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов. Запрещается сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, "в целях их популяризации или пропаганды". Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов. Им самим при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Местные органы и органы внутренних дел наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников. Также закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.