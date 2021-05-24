Лукашенко запретил освещать протесты в реальном времени и собирать пожертвования на оплату штрафов за митинги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы, вносящие поправки в законодательство о средствах массовой информации и законодательство о массовых мероприятиях. Как сообщает агентство БелТА, согласно новым поправкам расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. Основные положения обоих законов вступают в силу через месяц после его официального опубликования.