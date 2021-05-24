Памяти Аллы Иосифовны Золотовой

У нее больше нет возраста. Неумолимая смерть забрала от нас высокого профессионала, честного учителя, уважаемого и любимого руководителя, человека порядочного, всегда готового выслушать и помочь, доброго и приветливого.

Чем ярче жизнь ушедшего в другой мир человека, тем труднее поверить в его уход. Алла Иосифовна ушла в небытие и унесла с собой незаурядный талант, огромный профессиональный и человеческий опыт, удивительную отзывчивость. Но она оставила нам в наследство уникальные плоды своей жизни и светлую память о себе как о личности интеллектуально богатой и необыкновенно радушной.

Она ушла от нас навсегда. И вместе с тем навсегда осталась с нами. Потому что стала частью нашей жизни и памяти. Длиннее, дольше земной жизни может быть только память о жизни. Память – это преодоление смерти, ее нравственное предназначение.

Неповторимо светлого нрава была Алла Иосифовна. Никогда не торопилась и всюду успевала. Всегда верила в доброе начало в каждом человеке. Учила. Наставляла. Поддерживала. Участвовала. Дарила надежду. И помогала, помогала, помогала…

Двадцать четыре года истинного гуманного служения обществу на посту директора Таллинской Ласнамяэской основной школы Алла Иосифовна была настоящей поддержкой ученикам и их семьям, искренне заботилась о каждом работнике школы. Алла Иосифовна внесла неоценимый вклад в сферу образования Таллинна.

Результатом ее каждодневной заботы по улучшению условий обучения детей с особыми образовательными потребностями стало новое здание школы, которое откроет свои двери в сентябре 2021 года. Новое здание как новый этап. Новая школа. В которой Алла Золотова мечтала встретить учеников…

Так относиться к жизни, как она – безусловный Дар Судьбы.

Она рано вставала и рано начинала свой день. Всегда была готова ответить на вопрос, помочь решить проблему. Всегда умела сказать правильное слово в правильное время. Никогда не обременяла других своими проблемами. Всегда была вместе со своим другом – разумным оптимизмом. Ты только хочешь спросить ее о самочувствии, а она, идя навстречу, обнимает тебя своей улыбкой, как будто прочитала немой вопрос и своим ответом уже готова тебя поддержать…

Память – это то, что не дает жизни прерваться.

Она знала цену памяти. А мы постигаем теперь. Когда ее земной путь окончен. Думалось раньше, что человек жив ровно столько, сколько помнят его живущие на Земле. И только познав боль и горечь этой потери, этой утраты, начинаешь осознавать, что память о ней приобретает смысл вечности. Память о нашей Алле остается с нами – с теми, кто ее знал, уважал, любил.