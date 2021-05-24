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Кому достанется власть в Таллинне?

Поддержка кандидатов в мэры. ФОТО: Pm

Звездный час Центристской партии в Таллинне парадоксальным образом пришелся на те годы, когда их позиции в стране были наиболее слабыми. На местных выборах 2009 и 2013 года центристы собрали в Таллинне более половины голосов. В то же время, особенно после выборов в Рийгикогу 2011 года, на Тоомпеа, по сути, единолично правила Партия реформ: поскольку возглавляемая Сависааром Центристская партия не годилась для коалиции с четырьмя партиями в Рийгикогу, превосходство их главного конкурента, Партии реформ, было огромным, пишет Postimees.

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В Таллинне довольно сложная избирательная система. У кого больше шансов на данный момент и что думают об этом нынешний мэр города Михаил Кылварт и его конкуренты? Избирательная кампания еще ведь, на самом деле, не началась. Но стартовые позиции на данный момент более-менее ясны.

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