Кому достанется власть в Таллинне?

Звездный час Центристской партии в Таллинне парадоксальным образом пришелся на те годы, когда их позиции в стране были наиболее слабыми. На местных выборах 2009 и 2013 года центристы собрали в Таллинне более половины голосов. В то же время, особенно после выборов в Рийгикогу 2011 года, на Тоомпеа, по сути, единолично правила Партия реформ: поскольку возглавляемая Сависааром Центристская партия не годилась для коалиции с четырьмя партиями в Рийгикогу, превосходство их главного конкурента, Партии реформ, было огромным, пишет Postimees.