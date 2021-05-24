Кая Каллас: случай Протасевича – это похищение человека по инициативе государства
Сегодня и завтра премьер-министр Кая Каллас принимает участие во внеочередной встрече Европейского совета в Брюсселе, чтобы провести стратегическое обсуждение на тему отношений с Россией, обсудить последующие меры по борьбе с пандемией COVID-19 и дать дальнейшие указания по борьбе с изменением климата в ближайшие годы. Лидеры стран ЕС также примут решение по ответным шагам в отношении официальных властей Белоруссии, которые вчера вынудили приземлиться пассажирский самолет в Минске, чтобы арестовать летевшего журналиста Романа Протасевича.