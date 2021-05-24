Кая Каллас: случай Протасевича – это похищение человека по инициативе государства

По словам премьер-министра Каи Каллас, Европейский союз должен сообща ответить на действия Белоруссии. «Случай Протасевича – это не просто угроза международной гражданской авиации, это похищение человека по инициативе государства. Сегодня Совет должен дать Белоруссии очень четкий и сильный ответ, что подобное преступление совершенно неприемлемо в цивилизованном мире. За этим должно последовать четкое наказание в виде санкций и других возможных мер, касающихся использования воздушного пространства Белоруссии для международных полетов», – подчеркнула Каллас и призвала белорусские власти немедленно освободить журналиста и его спутницу, задержанных во время полета.

Встреча лидеров стран ЕС начнется с обсуждения за ужином внешнеполитических вопросов. Действующий председатель Совета Шарль Мишель вчера вечером добавил в повестку дня вопрос о вынужденной посадке пассажирского самолета белорусскими властями и о реакции Евросоюза на это в виде возможных последствий и санкций. Руководители стран ЕС продолжат стратегическое обсуждение на тему России. Они также обсудят текущее состояние отношений между ЕС и Великобританией. Лидеры стран ЕС также коротко рассмотрят ситуацию на Ближнем Востоке и приготовления к предстоящему саммиту ЕС–США, который состоится в середине июня.

Второй день встречи Совета продолжится обсуждением ситуации с COVID-19 и дальнейших шагов. Руководители стран ЕС сфокусируются на вопросах, связанных с использованием цифровой справки ЕС по COVID-19, чтобы как можно скорее восстановить свободное передвижение людей, а также вопросах предоставления вакцин третьим странам.

Основная тема вторника – борьба ЕС с изменением климата. Главы государств и правительств сфокусируются на действиях и политических мерах, необходимых для достижения климатических целей ЕС к 2030 году, чтобы дать Европейской комиссии рекомендации по разработке законопроектов. В конце прошлого года Европейский совет согласовал цель ЕС, которая предусматривает к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов в Европейском союзе как минимум на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Перед заседанием Европейского совета премьер-министр Каллас встретится с его председателем Шарлем Мишелем. Перед встречей глав государств и правительств ЕС состоится также совещание руководителей государств Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии и Дании (Северо-Балтийской восьмерки).

Утром во вторник, 25 мая, премьер-министр Кая Каллас встретится в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На встрече будут обсуждаться темы, связанные с июньским саммитом НАТО.