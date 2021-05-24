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Доктор Попов: в Ида-Вирумаа появилась вакцина, очень похожая на “Спутник”

Упаковка с вакциной от коронавируса Janssen. Иллюстративное фото. ФОТО: ROB ENGELAAR/EPA

В Ида-Вирумаа процент вакцинированных от коронавируса людей вдвое меньше среднего по стране. Как результат - почти все места в ковидных отделениях больниц заняты. Многие люди здесь скептически относятся и к самой болезни, и большинству вакцин от нее. Но теперь в Ида-Вирумаа можно записаться на прививку вакциной Janssen. Она очень похожа на “Спутник”, которому пожилые жители региона часто доверяют больше, чем разрешенным в Эстонии вакцинам.

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“Вакцина Janssen сделана на основе аденовируса человека 26. Этот же 26-й аденовирус используется вакциной “Спутник” для одной из доз. То есть, это очень близкие по своим свойствам вакцины - вакцина “Спутник” и вакцина Janssen. Используются практически одинаковые или очень похожие друг на друга технологии. Честно говоря, как человеку, имеющему отношение к медицине, мне всё равно, какой вакциной вакцинироваться - "Янссеном" или “Спутником”, потому что они практически одинаковые”, - сказал доктор Попов.

Он также отметил, что вакцина Janssen - однокомпонентная. Достаточно сделать один укол, и через 14 дней после него у человека вырабатывается стойкий иммунитет.

В вакцине “Спутник”, из 26-го аденовируса человека сделана первая доза. Эта же первая доза зарегистрирована в РФ отдельно под названием "Спутник Лайт" даже без отдельных клинических испытаний.

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