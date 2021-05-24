Доктор Попов: в Ида-Вирумаа появилась вакцина, очень похожая на “Спутник”

В Ида-Вирумаа процент вакцинированных от коронавируса людей вдвое меньше среднего по стране. Как результат - почти все места в ковидных отделениях больниц заняты. Многие люди здесь скептически относятся и к самой болезни, и большинству вакцин от нее. Но теперь в Ида-Вирумаа можно записаться на прививку вакциной Janssen. Она очень похожа на “Спутник”, которому пожилые жители региона часто доверяют больше, чем разрешенным в Эстонии вакцинам.