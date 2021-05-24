Финляндия вновь открыла двери для иностранной рабочей силы
В этом году Финляндия выдала иностранным сезонным рабочим более 10 000 разрешений на временную работу. Как и в предыдущие годы, большинство из них достались украинским рабочим.
В этом году Финляндия выдала иностранным сезонным рабочим более 10 000 разрешений на временную работу. Как и в предыдущие годы, большинство из них достались украинским рабочим.
По данным Миграционной службы Финляндии, в прошлом году в общей сложности было выдано более 12 000 разрешений на сезонную работу и более 1300 временных видов на жительство, пишет Postimees.
С разрешением на сезонную работу можно работать в Финляндии до трех месяцев.
Сезонные работники в Финляндии заняты в основном в сельском хозяйстве, особенно на сборе ягод и овощей.
По данным Миграционной службы Финляндии, в этом году сезонным работникам было выдано более 800 разрешений на временное проживание, что необходимо, если работа в Финляндии длится более трех месяцев.