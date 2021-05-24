Финляндия вновь открыла двери для иностранной рабочей силы

По данным Миграционной службы Финляндии, в прошлом году в общей сложности было выдано более 12 000 разрешений на сезонную работу и более 1300 временных видов на жительство, пишет Postimees.

С разрешением на сезонную работу можно работать в Финляндии до трех месяцев.

Сезонные работники в Финляндии заняты в основном в сельском хозяйстве, особенно на сборе ягод и овощей.