Пн, 24.05.2021
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Финляндия вновь открыла двери для иностранной рабочей силы

Фото иллюстративное. ФОТО: ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP

В этом году Финляндия выдала иностранным сезонным рабочим более 10 000 разрешений на временную работу. Как и в предыдущие годы, большинство из них достались украинским рабочим.

По данным Миграционной службы Финляндии, в прошлом году в общей сложности было выдано более 12 000 разрешений на сезонную работу и более 1300 временных видов на жительство, пишет Postimees.

С разрешением на сезонную работу можно работать в Финляндии до трех месяцев.

Сезонные работники в Финляндии заняты в основном в сельском хозяйстве, особенно на сборе ягод и овощей.

По данным Миграционной службы Финляндии, в этом году сезонным работникам было выдано более 800 разрешений на временное проживание, что необходимо, если работа в Финляндии длится более трех месяцев.

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