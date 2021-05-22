На острове Муху продается совершенно особенный хутор
Причем надо отметить, что это не просто хутор, а уникальный туристический комплекс с действующей гостиницей под названием хутор-отель Vanatoa, пишет Kodustiil.
Причем надо отметить, что это не просто хутор, а уникальный туристический комплекс с действующей гостиницей под названием хутор-отель Vanatoa, пишет Kodustiil.
Гостиница была основана неким Яаном Шмуулом. После восстановления независимости Эстонии недвижимость была возвращена законному наследнику Рудольфу Шмуулу. В 2007 году хутор с земельными угодьями был продан нынешнему собственнику.
Гостиница со вкусом реновирована, с сохранением многих типичных для острова Муху деталей. Главный дом туристического комплекса фермы Vanatoa представляет собой красивое строение под соломенной крышей с одиннадцатью комнатами со стильным интерьером и удобной мебелью. Во всех номерах есть душ и туалет. На первом этаже находится бар с камином и столовая на 100 человек. На втором этаже - гостевые комнаты, сауна и конференц-зал.
Также туристический комплекс включает перестроенный из амбара дом с четырьмя спальнями, баня, сарай и хутор Пярди.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.