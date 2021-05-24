В Эстонии могут отменить требование носить маски с 7 июня
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2612 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 77, то есть 2,9% от общего количества. В последний раз количество положительных тестов было меньше ста 2 ноября, когда было проанализировано 3235 тестов на коронавирус, из которых положительных было 80, то есть 2,5 процента от общего количества тестов. Поскольку темпы вакцинации также растут, научный совет предложил правительству отменить требование носить маски 7 июня.