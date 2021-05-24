В Эстонии могут отменить требование носить маски с 7 июня

Какие сейчас из-за распространения коронавируса действуют ограничения? Хотя правительство постепенно ослабляет ограничения, согласно обновленной вчера информации, обязанность носить защитную маску или закрывать нос и рот по-прежнему действует в общественных помещениях, включая общественный транспорт и места обслуживания, пишет Postimees.

Кроме того, в общественных помещениях необходимо соблюдать правило 2+2, а в помещениях предприятий торговли и обслуживания должна быть обеспечена заполняемость не более 50 процентов.

Также действует требование о том, что люди с диагнозом Covid-19 не должны с момента постановки диагноза до признания их здоровыми покидать свое место жительства. Близкие контакты должны оставаться в изоляции в течение десяти дней и могут покидать свое место жительства в ограниченном объеме только при отсутствии признаков болезни.

В самоизоляции не надо находиться тем близким контактам, которые в течение последних шести месяцев переболели коронавирусом или были вакцинированы против Covid-19. С момента завершения вакцинационного курса не должно пройти более шести месяцев.

Рестораны вновь открыты

С сегодняшнего дня, 24 мая, разрешено находиться в помещениях музеев и выставочных залах, а также в помещениях с посадочными местами, таких как театр, кинотеатр, конференцзал, на богослужениях и иных религиозных обрядах в случае, если помещение заполнено не более, чем на 50 процентов.

С сегодняшнего дня в помещениях заведений общепита можно употреблять еду и напитки, не заполняя помещения более, чем на 50%. За одним столом могут находиться не более шести человек. На открытой территории заведений общепита можно питаться в группах до 10 человек, заполнено должно быть не более чем 50% территории. Двери должны закрыться для клиентов в 22.00.

Маски в ближайшем будущем, вероятно, носить не придется

Руководитель научного совета Ирья Лутсар сказала Postimees, что научный совет предложил правительству отменить маски в помещениях с 7 июня. «Причин несколько: растет темп вакцинации, кроме того, есть мониторинговое исследование, согласно которому у половины эстонцев есть антитела», - сказала Лутсар.

Министр здоровья и труда Танель Кийк добавил, что, поскольку распространение Covid-19 снижается, а охват вакцинации растет с каждым днем, в ближайшем будущем обязанность прикрывать лицо в общественных местах, вероятно, будет заменена соответствующей рекомендацией. «В то же время мы должны учитывать, что по мере ухудшения эпидемиологической ситуации - например, осенью - это требование может снова оказаться необходимым», - отметил он.