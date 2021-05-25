Райво Варе: конфликт в Белоруссии – подарок для Москвы

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по международной политике, госминистр Эстонии в начале 90-х годов Райво Варе.

Фрагмент беседы:

– Белоруссия сейчас окажется в жесточайшей изоляции. Может ли это подтолкнуть ее к слиянию с Россией?

– Может. Если раньше Лукашенко пытался увильнуть и делал это успешно не раз, то весной Москве уже пришлось поставить перед ним подобные вопросы в жесткой форме. Суть в том, что из 30 глав объединительных документов Лукашенко подписал только 16, и то – не самые важные. Весной его начали прессовать, хотели подогнать подписание к апрельскому федеральному посланию Путина, но основные главы так и остались без подписи. Лукашенко выторговал время, продлил сроки…

– Теперь у него может не остаться возможностей для маневра?

– Совершенно верно.

– Вы хотите сказать, что в этом конфликте могла быть заинтересована Москва?

– Безусловно! Для нее это подарок.

Если раньше Лукашенко находился между Сциллой и Харибдой (опасность с обеих сторон – прим. ред.), то тут он оказался еще в более сложной ситуации.

– Должен ли Евросоюз учитывать этот момент и просчитывать последствия своей жесткой реакции?

– В какой-то степени это уже делается. Совет глав стран ЕС в итоге решил не вводить санкции, которые могли бы методом дополнительного давления повлиять на белорусский выбор. Речь шла о транзите через сухопутную территорию Белоруссии. Этого не было сделано.

С другой стороны, дилемму между ценностной составляющей политики ЕС, которая является стержнем для Евросоюза, и происходящим в Белоруссии очень сложно решить таким образом, чтобы одна из сторон не пострадала.

Поступиться ценностной составляющей в пользу прагматичной геополитической составляющей Европе очень сложно.

– Насколько далеко могут зайти в своих жестких ответах Брюссель и Минск, учитывая, что отношений с Беларусью уже давно нет?

– Что бы ни ответил Минск, это не имеет особо значения. Влияние белорусских жестов на такого крупного игрока, как Евросоюз, в целом не столь большое. А вот ЕС еще должен решить, что делать дальше.

Нынешние меры предусматривают санкционный режим для более, чем 90 представителей руководства Белоруссии во главе с Лукашенко. К этому добавились жесткие авиационные санкции – рекомендации не летать над Белоруссией. По сути, это означает потери в 40 млн долларов в год для белорусского госбюджета. С авиакомпанией «Белавия» всё становится еще сложнее: под запретом окажется 50 полетов в страны ЕС ежедневно. Серьезный удар и по людям, и по доходам.

Кроме того, было принято решение прорабатывать дальше возможные санкции.

– Вы считаете, что санкции могли быть еще жестче?