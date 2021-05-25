Райво Варе: конфликт в Белоруссии – подарок для Москвы
- Развитие конфликта подтолкнет Белоруссию к слиянию с Россией
- Санкции ЕС против режима Лукашенко могли бы быть еще жестче
- Тразит Латвии и Литвы получит болезненный удар из-за санкций
- Эстонские предприниматели в Белоруссии хотят там удержаться
- Дипломатическая война между Минском и ЕС только начинается
Евросоюз жестко отреагировал на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Лукашенко намеренно перешел черту?