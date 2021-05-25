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  • Райво Варе: конфликт в Белоруссии – подарок для Москвы
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Райво Варе: конфликт в Белоруссии – подарок для Москвы

  • Развитие конфликта подтолкнет Белоруссию к слиянию с Россией
  • Санкции ЕС против режима Лукашенко могли бы быть еще жестче
  • Тразит Латвии и Литвы получит болезненный удар из-за санкций
  • Эстонские предприниматели в Белоруссии хотят там удержаться
  • Дипломатическая война между Минском и ЕС только начинается

Евросоюз жестко отреагировал на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Лукашенко намеренно перешел черту?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по международной политике, госминистр Эстонии в начале 90-х годов Райво Варе.

Фрагмент беседы:

– Белоруссия сейчас окажется в жесточайшей изоляции. Может ли это подтолкнуть ее к слиянию с Россией?

– Может. Если раньше Лукашенко пытался увильнуть и делал это успешно не раз, то весной Москве уже пришлось поставить перед ним подобные вопросы в жесткой форме. Суть в том, что из 30 глав объединительных документов Лукашенко подписал только 16, и то – не самые важные. Весной его начали прессовать, хотели подогнать подписание к апрельскому федеральному посланию Путина, но основные главы так и остались без подписи. Лукашенко выторговал время, продлил сроки…

– Теперь у него может не остаться возможностей для маневра?

– Совершенно верно.

– Вы хотите сказать, что в этом конфликте могла быть заинтересована Москва?

– Безусловно! Для нее это подарок.

Если раньше Лукашенко находился между Сциллой и Харибдой (опасность с обеих сторонприм. ред.), то тут он оказался еще в более сложной ситуации.

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– Должен ли Евросоюз учитывать этот момент и просчитывать последствия своей жесткой реакции?

– В какой-то степени это уже делается. Совет глав стран ЕС в итоге решил не вводить санкции, которые могли бы методом дополнительного давления повлиять на белорусский выбор. Речь шла о транзите через сухопутную территорию Белоруссии. Этого не было сделано.

С другой стороны, дилемму между ценностной составляющей политики ЕС, которая является стержнем для Евросоюза, и происходящим в Белоруссии очень сложно решить таким образом, чтобы одна из сторон не пострадала.

Поступиться ценностной составляющей в пользу прагматичной геополитической составляющей Европе очень сложно.

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– Насколько далеко могут зайти в своих жестких ответах Брюссель и Минск, учитывая, что отношений с Беларусью уже давно нет?

– Что бы ни ответил Минск, это не имеет особо значения. Влияние белорусских жестов на такого крупного игрока, как Евросоюз, в целом не столь большое. А вот ЕС еще должен решить, что делать дальше.

Нынешние меры предусматривают санкционный режим для более, чем 90 представителей руководства Белоруссии во главе с Лукашенко. К этому добавились жесткие авиационные санкции – рекомендации не летать над Белоруссией. По сути, это означает потери в 40 млн долларов в год для белорусского госбюджета. С авиакомпанией «Белавия» всё становится еще сложнее: под запретом окажется 50 полетов в страны ЕС ежедневно. Серьезный удар и по людям, и по доходам.

Кроме того, было принято решение прорабатывать дальше возможные санкции.

– Вы считаете, что санкции могли быть еще жестче?

– Теоретически, да. В белорусском госбюджете есть две главные составляющие доходов: экспорт нефтепродуктов и экспорт удобрений. Если бы эти потоки попали под санкционный режим, не привязанный к территории, когда уже было бы неважно, через какие порты и каналы идут грузы, то влияние было бы более крупным.

– Но ведь от этого могла бы пострадать и экономика ЕС? Почти половину грузооборота Таллиннского порта формирует транзит, в котором львиная доля до недавнего времени принадлежала Белоруссии…

– Речь идет о нефтепродуктах. Эти потоки начали иссякать уже раньше, что частично связано с игрой между Москвой и Минском, в рамках которой Белоруссия подписала соглашение о переориентировке своих грузопотоков в Усть-Лугу.

– В любом случае санкции против Белоруссии  заденут и нашу экономику?

– Конечно, заденут. Белоруссия для Эстонии – 19-я экономика во внешнеторговом обороте экспорта и 16-я – в импорте.

В целом, больших потерь для экономики Эстонии не будет, чего не скажешь о Латвии и Литве, которые всегда являлись главными каналами транзита для Белоруссии.

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– Уйдут ли эстонские предприниматели из Белоруссии, в том числе из IT-сектора?

– Сложный вопрос, который уже давно стоял на повестке дня. На самом деле, режим Лукашенко и его силовики обнаружили, что IT-сектор действительно хорош. Однако, он опасен для этого режима. Именно по этой причине давление на IT-сектор началось уже раньше.

IT-сектор довольно мобилен и может спокойно перебраться в другие страны, что будет большой потерей для Белоруссии. Эстонские предприниматели работают в Белоруссии не только в сфере IT, но и в производстве, консалтинговом бизнесе и т.д.

Пока эстонские бизнесмены надеются, что хуже не будет и попытаются там удержаться, поскольку войти в белорусский рынок очень непросто.

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С точки зрения режима даже выгодно показать, что власти тут ни причем, а это всё они, то есть Евросоюз. Скорее всего, здесь Лукашенко перегибать палку сейчас не будет. Но когда начинают ужесточаться экономические условия существования, всегда проявляется подковерная возня, присущая таким режимам. Влиятельным группам интереса, крупным игрокам, связанным с режимом, будет нужна компенсация, они начнут прибирать к рукам находящиеся на территории их страны мощности, если для их бизнеса настанут трудные времена.

Начнутся рейдерские атаки европейских предприятий, которые мы уже видели и в Украине, и в России.

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– Возможна ли цепная реакция по отзыву послов? Все ли страны ЕС окажутся в ситуации, схожей с Латвией?

– Думаю, что да. Дипломатическая война только начинается. Это связано с целым рядом соображений, но главное заключается в том, что любой повод для дипломатических демаршей всегда хорош. В этом плане, к сожалению, и с той, и с другой стороны существует интерес. Европа должна проявить свой хребет и показать ценностную составляющую своей политики, но и Лукашенко — это выгодно, он должен показать, как на него все давят, какие все плохие.

Поводы могут быть любые.

Взять хотя бы историю с флагом. Это был перебор с обеих сторон. В Латвии намечаются местные выборы, мэр Риги подсуетился.

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С другой стороны, это показало их отношение к событиям в Минске. Не стоит забывать, что чемпионат мира по хоккею изначально должен был проходить и в Латвии, и в Белоруссии, а Лукашенко, как известно, помешан на хоккее. Это был жест, сильно повлиявший на него эмоционально. И тот не остался в долгу. Ему было выгодно использовать поданный Ригой повод, который даже с точки зрения классической дипломатической практики не очень-то на это тянет.

– Насколько вероятно, что методы по принуждению гражданских самолетов к посадке будут приняты на вооружение и другими странами, учитывая, что преценденты в мире уже были?

– Всем понятно, что это спецоперация. Вопрос в том – доказуемо ли это? В четверг совет представителей стран-членов Международной авиационной организации должен будет ли решить, соответствовали ли предпринятые действия существующим правилам, хотя бы формально. Если выяснится, что не соответствовали, то последуют ограничения. Это будет сильный моральный удар.

Если же Минску удастся формально не попасться на этом деле, опасность взятия подобных методов на вооружение другими странами резко возрастает.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: инцидент с самолетом Ryanair в Минске – мосты сожжены? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Mark Aurel ФОТО: Mihkel Maripuu
  • Можно ли расценивать инцидент с самолетом как операцию по устрашению критиков режима Лукашенко? Беларусь Лукашенко становится опасной для Европы?
  • Как далеко зайдут в своих жестких действиях Минск и Евросоюз? Что может предпринять Брюссель, учитывая, что отношений с Беларусью уже давно нет?
  • Насколько вероятно, что методы принуждения гражданских самолетов к посадке будут взяты на вооружение и другими странами, учитывая, что преценденты в мире уже были?
  • Предсказуемы ли последствия инцидента? Может ли полная изоляция режима Лукашенко подтолкнуть Белоруссию к слиянию с Россией?
  • Что грозит журналисту Роману Протасевичу?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Mark Aurel 

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