Из-за аварии водопровода в центре Таллинна нарушено движение
Во вторник, 25 мая, из-за аварии водопровода движение по бульвару Мере в Таллинне в направлении центра города закрыто.
Во вторник, 25 мая, из-за аварии водопровода движение по бульвару Мере в Таллинне в направлении центра города закрыто.
От перекрестка бульвара Мере и улицы Ахтри движение по бульвару Мере в сторону центра города закрыто.
Движение трамвая на линиях 1 и 2 закрыто в обоих направлениях. Аварийные работы продолжаются.
Движение будет восстановлено в кратчайшие сроки. В целях ликвидации аварии также временно закрыли подачу воду по адресу бульвар Мере, 8 и 8a.
AS Tallinna Vesi просит участников дорожного движения ориентироваться на временную организацию дорожного движения.
Как сообщили в пресс-службе TLT, предположительно работы займут несколько дней.
Движение общественного транспорта: