Из-за аварии водопровода в центре Таллинна нарушено движение

От перекрестка бульвара Мере и улицы Ахтри движение по бульвару Мере в сторону центра города закрыто.

Движение трамвая на линиях 1 и 2 закрыто в обоих направлениях. Аварийные работы продолжаются.

Движение будет восстановлено в кратчайшие сроки. В целях ликвидации аварии также временно закрыли подачу воду по адресу бульвар Мере, 8 и 8a.

AS Tallinna Vesi просит участников дорожного движения ориентироваться на временную организацию дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе TLT, предположительно работы займут несколько дней.

Движение общественного транспорта: