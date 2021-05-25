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Из-за аварии водопровода в центре Таллинна нарушено движение

Иллюстративное фото. ФОТО: Juhan Voolaid

Во вторник, 25 мая, из-за аварии водопровода движение по бульвару Мере в Таллинне в направлении центра города закрыто.

От перекрестка бульвара Мере и улицы Ахтри движение по бульвару Мере в сторону центра города закрыто.

Движение трамвая на линиях 1 и 2 закрыто в обоих направлениях. Аварийные работы продолжаются.

Движение будет восстановлено в кратчайшие сроки. В целях ликвидации аварии также временно закрыли подачу воду по адресу бульвар Мере, 8 и 8a.

AS Tallinna Vesi просит участников дорожного движения ориентироваться на временную организацию дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе TLT, предположительно работы займут несколько дней.

Движение общественного транспорта:

  • Трамвайное движение на линии №1 полностью прервано;
  • Трамвайное движение на линии №2 осуществляется по свободному графику и перенаправлено по маршруту между Вана-Лыуна и Суур-Паала;
  • Автобусное движение на линии №73 продлено с улицы Малева, через улицу Сепа до трамвайной остановки Копли. Автобус ходит по свободному графику.

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