Зарегистрированная безработица в Эстонии снижается седьмую неделю подряд

По состоянию на 23 мая, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 53 480 человек, а уровень зарегистрированной безработицы за неделю опустился с 8,3% до 8,2%, что однако по-прежнему значительно выше долгосрочного среднего показателя.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где за неделю он снизился с 13,6% до 13,4%, а самый низкий по-прежнему в Йыгевамаа - 5,3%.