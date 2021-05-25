Зарегистрированная безработица в Эстонии снижается седьмую неделю подряд
Зарегистрированная безработица в Эстонии снижается седьмую неделю подряд, а за последнюю неделю в стране стало на 687 безработных меньше, пишет Rus.ERR.
Зарегистрированная безработица в Эстонии снижается седьмую неделю подряд, а за последнюю неделю в стране стало на 687 безработных меньше, пишет Rus.ERR.
По состоянию на 23 мая, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 53 480 человек, а уровень зарегистрированной безработицы за неделю опустился с 8,3% до 8,2%, что однако по-прежнему значительно выше долгосрочного среднего показателя.
Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где за неделю он снизился с 13,6% до 13,4%, а самый низкий по-прежнему в Йыгевамаа - 5,3%.
Зарегистрированная безработица в Эстонии последовательно снижается с начала апреля, кода на учете в Кассе страхования от безработицы стояли почти 58 000 человек.