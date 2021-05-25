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В реке обнаружили труп человека

Эмайыги. Фото иллюстративное. ФОТО: Priit Pullerits

В Тартумаа в конце прошлой недели утонул мужчина, ловивший рыбу на реке Эмайыги. Вчера спасатели обнаружили его труп. 

В понедельник, 24 мая, в 12.26 в волости Кастре в районе деревни Саракусте был найден утонувший в Эмайыги пожилой мужчина. По предварительным данным, в воскресенье вечером он отправился на рыбалку один, сообщает Лыунаский спасательный центр.

Спасатели предупреждают, что пожилым людям и людям с ограниченными физическими возможностями необходимо проявлять особую осторожность на крутых или скользких берегах. При неожиданном падении можно получить травму, и человек не сможет выбраться из воды и утонет или замерзнет.

Безопаснее на природу отправляться в компании человека, который в случае беды поможет или позовет на помощь.

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