В реке обнаружили труп человека

В понедельник, 24 мая, в 12.26 в волости Кастре в районе деревни Саракусте был найден утонувший в Эмайыги пожилой мужчина. По предварительным данным, в воскресенье вечером он отправился на рыбалку один, сообщает Лыунаский спасательный центр.

Спасатели предупреждают, что пожилым людям и людям с ограниченными физическими возможностями необходимо проявлять особую осторожность на крутых или скользких берегах. При неожиданном падении можно получить травму, и человек не сможет выбраться из воды и утонет или замерзнет.