Несколько отказавшихся от вакцинации работников покинули больницу
В последние недели в Эстонии становилось известно о случаях, когда больницы покидают сотрудники, отказывающиеся от вакцинации против коронавируса.
В последние недели в Эстонии становилось известно о случаях, когда больницы покидают сотрудники, отказывающиеся от вакцинации против коронавируса.
«В принудительном порядке заставить работников вакцинироваться нельзя, поскольку это противоречит принципу физической неприкосновенности человека и явно нарушает права человека», - говорит руководитель отдела профилактики Трудовой инспекции Кайре Саареп. Специалист также отметила, что вакцинация - не единственный способ снизить риск заражения.