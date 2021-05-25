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  • Несколько отказавшихся от вакцинации работников покинули больницу

Несколько отказавшихся от вакцинации работников покинули больницу

В Пярнуской больнице почти 90 процентов работников защищены от коронавируса, поскольку они прошли вакцинацию или уже переболели. ФОТО: Urmas Luik

В последние недели в Эстонии становилось известно о случаях, когда больницы покидают сотрудники, отказывающиеся от вакцинации против коронавируса.

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«В принудительном порядке заставить работников вакцинироваться нельзя, поскольку это противоречит принципу физической неприкосновенности человека и явно нарушает права человека», - говорит руководитель отдела профилактики Трудовой инспекции Кайре Саареп. Специалист также отметила, что вакцинация - не единственный способ снизить риск заражения.

В больнице, из которой недавно ушли несколько сотрудников, предлагают три способа снизить риск заражения вирусом. От одного из них можно отказаться.

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