Несколько отказавшихся от вакцинации работников покинули больницу

«В принудительном порядке заставить работников вакцинироваться нельзя, поскольку это противоречит принципу физической неприкосновенности человека и явно нарушает права человека», - говорит руководитель отдела профилактики Трудовой инспекции Кайре Саареп. Специалист также отметила, что вакцинация - не единственный способ снизить риск заражения.

В больнице, из которой недавно ушли несколько сотрудников, предлагают три способа снизить риск заражения вирусом. От одного из них можно отказаться.