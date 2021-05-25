Кейт Пентус-Розиманнус: дорогая оппозиция, вы желаете повысить налоги?
Зачем нам вообще критически пересматривать расходы, которые покрываются за счет налогов? Может быть, гигантская дыра в бюджете, возникшая за последние несколько лет, исчезнет сама по себе? Почему теперь нужно заниматься тем, чтобы ее залатать? Потому что эту миссию возложить больше не на кого. За последние несколько лет в стране было потрачено гораздо больше средств, чем поступило от налогоплательщиков в бюджет. И это длилось не год и не два, а в течение последних нескольких лет.