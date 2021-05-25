Кейт Пентус-Розиманнус: дорогая оппозиция, вы желаете повысить налоги?

150 миллионов евро в виде алкогольных акцизов прежние правители «подарили» Латвии, однако расходы при этом не сократили, резервов не накопили. Заключались многомилионные договоры с Freeh, направо и налево выделялись деньги своим людям через такие проекты как Порто-франко и MES. Еще около миллиарда было списано на ничем не покрытые бюджетными средствами мечты в области государственной обороны, культуры и так далее. В общем, заплатили деньгами налогоплательщиков за многие дорогие и не всегда понятные вещи. В результате сейчас мы вынуждены предстать перед выбором: потихоньку начинать экономить или повышать налоги. Сама по себе ситуация лучше не станет. Ожидаемый экономический рост поможет лишь частично. Мы и не сможем выбраться из этой дыры сразу. Однако, не сделав первых шагов, мы не продвинемся дальше никогда. Год за годом, планомерно работая, мы вернемся в ряд тех стран, финансовым системам которых доверяют.

Немного цифр. Средний дефицит бюджета по ЕС в следующем году составит 3,4%. В Эстонии в следующем году мы достигнем только 3,8%. Впереди долгий путь. И он не будет удобным и легким, поскольку у нас нет и намёка на профицит бюджета, да и резервы тоже исчерпаны. При этом следить за государственными расходами и постоянно пересматривать их - одна из самых естественных задач в государственном управлении. И эта задача никуда не денется. Как никуда не денется и необходимость пересмотра финансирования деятельности всего эстонского государства и в другом контексте. Я имею в виду государственную реформу. Если не ошибаюсь, многие из тех, кто сегодня громогласно критикует ревизию расходов, на словах горячо поддерживали государственную реформу?

Так в чем же состоит эта государственная реформа, как не, помимо прочего, в ежегодном пересмотре обоснованности затрат? В следующем году мы улучшим бюджетную позицию на 2 процентных пункта. Это 540 миллионов евро. Мы сдерживаем рост новых расходов, увеличение старых, ищем места, где политика и работа, которые проводились на протяжении многих лет, сегодня больше не актуальны и где мы можем провести реформу, отказаться от дублирования, более эффективно использовать налоговые деньги.

Я встречала и тех, кто, по-видимому, считает, что государственная реформа означает, прежде всего, что нужно выдумать новые расходы. Те, кто придерживается такого мнения, должны сразу приложить список налогов, которые надо будет повысить. Какие налоги вы хотите повысить, чтобы вывести страну из нынешней миллиардной бюджетной дыры, да еще и создать дополнительные расходы? Налог с оборота? Подоходный налог? Социальный налог? Нынешнее правительство не поддерживает этот путь.

Экономия текущих расходов, на которые направлено самое пристальное внимание, является частью гораздо более широкой картины. В стране, где число налогоплательщиков сокращается, это является необходимой периодической задачей.

Есть эксперты, которые говорят, что уже сегодня на текущих расходах можно было бы сэкономить более 60 миллионов. Но я думаю, что с учетом общего болевого порога и политических реалий, это на сегодня максимум. Любой, кому когда-либо приходилось составлять бюджет, наверное, понимает, что экономия 4,2% повседневных расходов - реалистичная задача для государственного аппарата, если разумно расставить приоритеты и оставить популистские игры.

Почему нужно пересматривать именно эти затраты, а не другие?

Как министр финансов, я не могу принимать решения в других областях, но я могу и обязана честно описать финансовое состояние государства и пределы, в которых эти решения могут быть приняты. Это вопрос политических приоритетов каждого министерства, каждой сферы управления - какие расходы разумно или не разумно сохранить, увеличить или сократить в рамках бюджета.

Это и называют политикой, именно для этого, в первую очередь, и нужен министр. Болезненные реакции на отдельные политические решения, безусловно, понятны. Некоторые из них показывают общую готовность нашего общества к любым изменениям или реформам, в то время как другие безошибочно указывают на приближение выборов.