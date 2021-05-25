В Эстонии прибавилось 160 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 81 человека. В Харьюмаа 58 новых случаев приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 30, в Тартумаа — 18, в Пярнумаа — девять, в Валгамаа — восемь, в Пыльвамаа — шесть, в Рапламаа — два, в Йыгева-, Ляэне-, Вырумаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. На Хийумаа, в Ярвамаа, в Вильяндимаа и Ляэне-Вирумаа заражений не выявлено.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 236,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5% от общего количества сделанных тестов.

В больницах открыто 17 историй болезни с COVID-19. В стационарном лечении нуждаются 189 пациентов. Средний возраст госпитализированных — 66 лет.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 442 089 человек, курс вакцинации завершен у 228 280 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 442 089 человек, из которых у 228 280 человек курс вакцинации завершен. За сутки было введено 5522 дозы вакцины. В общей сложности было введено 640 813 доз вакцины.

С этой недели открыта запись на вакцинацию против COVID-19 для всех желающих в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному информационному номеру 1247.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 276 769 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6811 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 70.

Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала

Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.

Дополнительную информацию о смягченных ограничениях можно найти здесь.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.